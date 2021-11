Trafic M1: Retards sur autoroute après un accident et des vaches en vrac par Sheffield | Royaume-Uni | Nouvelles

La circulation a été interrompue dans les deux sens de la M1 à la suite de l’écrasement près de la jonction 34 pour Meadowhall et Sheffield North. Deux vaches ont été capturées par des caméras d’autoroute après s’être échappées des véhicules impliqués dans le shunt.

Highways England a rapporté que « les agents de la circulation sont actuellement confrontés à un accident impliquant un seul véhicule, dont deux vaches en liberté sur la voie de transport. Tout le trafic sera dévié et pourra être rejoint via le bordereau d’entrée. »

La police aide à l’opération, rapporte Yorkshire Live.

Mais le trafic est encombré sur des kilomètres sur les deux chaussées traversant le South Yorkshire.

La circulation en direction du sud est lente à partir de la jonction 35A, qui est destinée aux zones High Green et Chapeltown de Sheffield.

Le trafic en direction du nord est de retour à la jonction 33, qui est pour Rotherham, South Yorkshire.

Les conducteurs peuvent partir à la sortie 33 et traverser Rotherham sur l’A630, puis prendre l’A629 nord pour rejoindre la M1 à la sortie 35.

Cependant, ces routes locales sont également encombrées à cause de la collision.

Comme la jonction 35A est restreinte, les conducteurs en direction du sud peuvent partir à la jonction 36 et utiliser l’A6135 vers le sud via Chapeltown, puis utiliser l’A629 et l’A630 via Rotherham.

La police du South Yorkshire a mis à jour: « La M1 est actuellement fermée au viaduc de Tinsley en raison de la présence de bétail sur la chaussée.

« Veuillez planifier votre itinéraire et éviter la zone si vous le pouvez. »