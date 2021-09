La DFB a annoncé un partenariat avec Warner Bros Entertainment pour produire une série documentaire en six parties qui mettra en lumière l’équipe nationale féminine allemande et mettra en lumière le football féminin dans son ensemble (selon Forbes) : Avec une sortie prévue en 2022 ou 2023, les cinéastes suivront l’équipe, deux fois championne du monde […] More