Trafic M25 le plus récent: la voie fermée après qu’un «accident de quatre véhicules» a déclenché le chaos – 5 miles de retards | Royaume-Uni | Nouvelles

Larry Aîné n’a semblé gagner aucun électeur à Venise, en Californie, où un arrêt de campagne est devenu laid alors qu’une femme a essayé de le pousser, a lancé des coups de poing … et quelqu’un a même tiré avec un pistolet à plomb !!! L’animateur de talk-show conservateur et chef républicain de l’élection de […] More