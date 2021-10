Trafic M25 : retards sur l’autoroute par Brentwood Essex après le déversement de carburant de camion | Royaume-Uni | Nouvelles

Trois voies sont fermées sur la chaussée dans le sens inverse des aiguilles d’une montre entre la jonction 28 pour Brentwood, Essex et la jonction 27 pour la M11 près d’Epping. Le poids lourd est en panne avec du diesel suintant du véhicule et sur la route.

Le trafic fait maintenant la queue jusqu’à six milles, avec des temps de trajet estimés actuellement à environ 90 minutes.

Les files d’attente ont atteint la jonction 29 pour Upminster, rapporte Essex Live.

Le trafic dans le sens horaire est également lent en raison des badauds. Les files d’attente ont atteint la jonction 26 pour Waltham Abbey et Copthall Green.

Les images des caméras de circulation sur autoroute montrent des embouteillages pare-chocs sur l’autoroute, l’une des routes les plus fréquentées et les plus importantes du Royaume-Uni.

Les autorités suggèrent aux conducteurs d’utiliser des itinéraires alternatifs, mais ceux-ci sont également encombrés.

Certains quittent l’autoroute à la sortie 29 pour utiliser l’A127 vers l’ouest via Romford, puis les routes locales via Chigwell, Debden et Loughton pour rejoindre la M25 et la sortie 26.

Mais il est conseillé aux automobilistes dans le sens des aiguilles d’une montre de rester sur la M25 car le trafic se relâche après la liaison M11.

La M11 elle-même est lente en direction sud depuis l’échangeur, le trafic ayant du mal à rejoindre la M25 dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Les files d’attente sont de retour à la jonction 7 pour Harlow.