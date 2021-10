Trafic M4 au plus tard: Eco mob ferme l’autoroute à l’heure de pointe après s’être collé à la route | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Vendredi, des manifestants écologistes ont de nouveau provoqué le chaos aux heures de pointe alors que des militants d’Isulate Britain ont bloqué une section de la M4 lors de la dixième manifestation perturbatrice du groupe sur l’autoroute.

La foule écologique est arrivée à la jonction 3 de la M4, connue sous le nom de Cranford Parkway Interchange, juste après 8 heures du matin, à l’heure de pointe du vendredi matin.

Jusqu’à 13 manifestants sont montés sur la route et ont bloqué la circulation dans le but d’attirer l’attention du gouvernement et d’appeler à une action urgente contre le changement climatique.

