Trafic M5 le plus récent: un accident de plusieurs véhicules arrête l’autoroute – voies fermées Royaume-Uni | Nouvelles

La collision grave a impliqué quatre voitures, un camion et une moto sur la chaussée en direction sud entre la jonction cinq pour Droitwich et la jonction six pour Worcester.

La plupart des véhicules impliqués sont sur une seule voie, bien qu’il ait été signalé qu’une voiture se trouve dans la voie deux et qu’une autre fait face de côté plus loin dans la troisième voie.

En conséquence, la M5 a été fermée dans les deux sens entre les deux jonctions.

Tous les services d’urgence, y compris l’ambulance aérienne, se sont précipités sur les lieux.

La circulation avait été interrompue à 17h45 après la fermeture des trois premières des quatre voies du tronçon d’autoroute.

Highways England avait précédemment tweeté : “La #M5 en direction sud #J5 (#Droitwich #A38) à #J6 (#Worcester(N) #A449 #Evesham #A4538) 3 voies ont été fermées en raison d’une grave collision.

@OFFICIALWMAS sont actuellement sur les lieux. Les agents de la circulation sont en route vers la zone pour aider. »

Cela a ensuite été suivi à 17h51 avec le poste: Le #M5 en direction sud #J5 (#Droitwich #A38) à #J6 (#Worcester(N) #A449 #Evesham #A4538) 4 voies ont été fermées.

“Si vous prévoyez de voyager, évitez le secteur. Mises à jour à suivre…”

Cette mise à jour a eu lieu 15 minutes plus tard à 18h06, qui disait : “Le #M5 dans les DEUX directions #J5 (#Droitwich #A38) à #J6 (#Worcester(N) #A449 #Evesham #A4538) est actuellement FERMÉ en raison d’un collision grave.

“Les agents de la circulation et @WMerciaPolice sont actuellement sur les lieux, @OFFICIALWMAS sont en route vers la zone pour aider. Évitez la zone.”

