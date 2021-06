Trafic M53 : autoroute fermée dans le Merseyside après la chute d’un homme d’un pont | Royaume-Uni | Nouvelles

La M53 a été fermée dans les deux sens entre la sortie 2 pour Moreton et la sortie 3 pour Woodchurch, près de Birkenhead, Merseyside. Des déviations ont été mises en place tandis que les services d’urgence se sont précipités sur l’incident.

L’homme a été transporté d’urgence à l’hôpital dans une ambulance aérienne, rapporte le Liverpool Echo.

Mais la circulation reste congestionnée, notamment sur la chaussée en direction sud qui est réduite à une voie.

Toutes les voies ont rouvert en direction du nord mais c’est encore lent, en particulier depuis la sortie 4 pour Moss Hey et la sortie 3 pour Moreton.

Un tweet de Highways England se lit comme suit : « Nous avons rouvert la M53 en direction du nord à partir de la sortie 3 de Woodchurch. Les voies 1 et 2 restent fermées sur la chaussée en direction du sud, mais nous avons pu rouvrir la voie 3 – Merci encore une fois pour votre la patience.”

Les itinéraires alternatifs pour atteindre la M53 en direction du sud à la jonction 3 incluent le centre de Birkenhead et la sortie via l’A552 ou les routes locales, telles que la B5151.

Un porte-parole de la police du Merseyside a déclaré: “Nous pouvons confirmer que les services d’urgence sont présents sur la M53 aujourd’hui (mardi 15 juin)

« Vers 12 h 40, nous avons reçu un rapport selon lequel un homme était tombé d’un pont à la jonction 2.

“Il a été transporté à l’hôpital pour ses blessures par ambulance aérienne.”

Si vous éprouvez des difficultés et avez des pensées suicidaires, sachez que vous n’êtes pas seul et que de l’aide est disponible. Veuillez contacter l’une des personnes suivantes. Au Royaume-Uni, vous pouvez appeler gratuitement les Samaritains au 116 123 (le numéro n’apparaîtra pas sur votre facture de téléphone) ou envoyer un e-mail à jo@samaritans.org. En Amérique, The National Suicide Prevention Lifeline est un réseau de plus de 160 centres de crise qui fournissent un service 24 heures sur 24 via une hotline gratuite au 00-1-800-273-8255. Lifeline est une organisation caritative nationale qui offre à tous les Australiens confrontés à une crise personnelle un accès 24 heures sur 24 à des services de soutien en cas de crise et de prévention du suicide. Appelez le 13-11-14. L’aide est TOUJOURS disponible. Si vous en avez besoin, contactez-nous.