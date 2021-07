Trafic M6: autoroute fermée après un accident de camion près de Lymm Cheshire | Royaume-Uni | Nouvelles

Plus de 60 000 fans sont attendus au Euro 2020 finale entre Angleterre et Italie au stade de Wembley dimanche à 21h00 CEST, et il semble que tout le monde cherche désespérément à mettre la main sur un billet. le Euro 2020 le décideur est complet, mais les fans ont essayé d’acheter des billets sur […] More