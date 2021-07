Trafic M6 : autoroute fermée après un accident de voiture près de Walsall West Midlands | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La circulation s’étend sur quatre milles sur la chaussée en direction sud après l’accident près de la jonction 9 pour Wednesbury, West Midlands, juste avant 8 heures du matin. Trois voies sont fermées alors que les véhicules d’urgence se précipitent sur les lieux.

Cela devrait ajouter entre 45 minutes et une heure aux temps de trajet, avec des embouteillages déjà après la jonction 10 pour Walsall, West Midlands.

Comme le rapporte Birmingham Live, la circulation est également dense sur les itinéraires alternatifs, notamment Pleck Road à Walsall et A4148 autour de la ville.

West Midlands Roads a tweeté: “En raison de cet incident sur la M6 en direction sud, il y a une circulation dense et des embouteillages à Walsall sur Green Lane, Bloxwich Lane, Wolverhampton Road et Pleck Road alors que les conducteurs recherchent des itinéraires alternatifs. sud entre J10 Walsall et J9 Wednesbury. “