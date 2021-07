Trafic M6 en direct : retards sur l’autoroute près de Walsall après un accident | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Il y a actuellement six milles de bouchons sur la M6 en direction nord après la collision, près de la jonction 11 pour Cannock et Shareshill, Staffordshire. Toutes les voies sont fermées car les services d’urgence travaillent sur les lieux de l’accident, impliquant une camionnette et deux camions.

Le chauffeur de la camionnette a été transporté d’urgence à l’hôpital dans un état grave après avoir été libéré de l’épave par les pompiers.

Un porte-parole du service d’ambulance des West Midlands a déclaré: “Une ambulance, deux agents paramédicaux, le médecin traumatologue MERIT et un ambulancier paramédical de soins intensifs ont été envoyés sur les lieux.”

L’écrasement s’est produit à 3 heures du matin, mais le trafic s’est accumulé depuis sur le tronçon de route, qui, selon Birmingham Live, est généralement occupé par les navetteurs aux heures de pointe.

L’embouteillage a maintenant atteint la jonction 9 pour Walsall, West Midlands.

La déviation en place a provoqué des embouteillages sur les routes locales à Walsall et Bloxwich et aux alentours, y compris l’A34 et l’A4148.

Une déviation alternative prend le trafic de la M6 à la jonction 10a et sur la M54 en direction ouest.

On ne sait pas si quelqu’un d’autre a été blessé à ce stade.

“La M6 J11 entre les glissades NB est actuellement fermée en raison d’une grave collision. Elle sera probablement fermée pendant quelques heures”, lit-on dans un tweet de Highway England.