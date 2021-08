Trafic M6 le plus récent: Trois voies fermées avec une circulation dense après un accident de camion près de Birmingham | Royaume-Uni | Nouvelles

Le camion a percuté la barrière centrale du côté sud de la M6 plus tôt ce matin, causant des dommages importants aux barrières. L’accident a eu lieu entre le J7 Great Barr et le J6 Spaghetti Junction. Les automobilistes sont confrontés à des retards importants de plus d’une heure ce matin, avec des files d’attente s’étendant sur plus de six milles.

Les agents de la circulation ont fermé deux voies de la chaussée en direction sud et une voie du côté nord.

La congestion s’étend jusqu’à J10, Wolverhampton/Walsall.

PLUS À VENIR…