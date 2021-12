Trafic M6: Retards sur autoroute dans le Staffordshire après un accident de voiture | Royaume-Uni | Nouvelles

Les deux chaussées sont fermées entre la jonction 11 pour Cannock, Staffordshire, et la jonction 10 pour Walsall, West Midlands à la suite de l’accident impliquant deux voitures. L’un des conducteurs est sorti de sa voiture et a ensuite été percuté par une camionnette. L’homme, qui est la seule victime, a été transporté d’urgence à l’hôpital.

Mais la collision a causé neuf milles de files d’attente sur la chaussée en direction sud, un tronçon au-delà de la jonction 12 pour Penkridge, Staffordshire.

Les embouteillages en direction du nord sont de retour à la jonction 8 – la liaison M5 – près de Sandwell, West Midlands.

Des diversions sont en place, rapporte Birmingham Live, mais celles-ci sont également occupées. Les conducteurs en direction du sud doivent partir à la sortie 11 pour Cannock et utiliser l’A34 sud via Bloxwich et Walsall pour rejoindre la M6 à la sortie 10.

Les automobilistes en direction du nord peuvent partir à la jonction 9, traverser Walsall et prendre l’A34 en direction du nord en passant par Bloxwich jusqu’à Cannock. Ils peuvent ensuite rejoindre l’autoroute à la sortie 11.

Alternativement, les conducteurs en direction du sud peuvent utiliser le péage M6 s’ils n’ont pas encore atteint la jonction 11 – et ceux en direction du nord doivent sortir pour le péage M6 à la jonction 4.

Un porte-parole du service d’ambulance a déclaré: « Le service d’ambulance des Midlands de l’Ouest a été appelé pour un accident de la circulation sur la chaussée en direction sud de la M6, près de la jonction 10a, à 6 h 01.

« Deux ambulances, deux agents paramédicaux et un traumatologue MERIT se sont rendus sur les lieux.

« A leur arrivée, les équipages ont découvert deux voitures qui avaient été impliquées dans une collision. L’un des conducteurs, un homme, avait alors été impliqué dans une deuxième collision avec une camionnette, après être sorti de sa voiture.

« Il a été soigné pour plusieurs blessures graves sur les lieux avant d’être emmené à l’hôpital universitaire Royal Stoke pour un traitement supplémentaire. Le médecin a voyagé avec le patient pour l’aider à poursuivre le traitement en route vers l’hôpital.

« Personne d’autre n’a été blessé dans l’incident. »