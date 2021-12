Trafic M60 : autoroute fermée dans le Grand Manchester après un accident de camion | Royaume-Uni | Des nouvelles

La chaussée dans le sens inverse des aiguilles d’une montre a été fermée entre la jonction 17 pour Bury et Prestwich, Greater Manchester, et la jonction 16 pour Clifton, Greater Manchester. L’écrasement, qui s’est produit à proximité de ce dernier, a impliqué une voiture et un camion. Au total, six personnes ont été blessées et une femme a subi ce que la police a qualifié de blessures graves.

Des témoins ont signalé la présence de 12 voitures de police et de huit camions de pompiers.

« C’est peut-être la conséquence la plus effrayante d’un accident de voiture que j’aie jamais vue sur la M60 », a déclaré un homme sur Twitter.

« Il y a 12 voitures de police, 8 camions de pompiers et une voiture s’est écrasée dans le terre-plein central sans toit, sans bloc moteur, rien ! Et une autre voiture détruite sur la bande d’arrêt d’urgence ! La circulation est ralentie sur des kilomètres !!

Les files d’attente ont dépassé la jonction 18 – la liaison M62 et M66 – qui se trouve juste à l’est de Bury.

Des photos publiées par Manchester Evening News montrent des embouteillages pare-chocs sur la chaussée alors que la route reste fermée.

Un tweet de Highways England se lit comme suit : « En raison de la gravité de la collision, la police de l’autoroute du Nord-Ouest mène des enquêtes sur les lieux. Nos agents de la circulation travaillent aussi rapidement que possible pour inverser la circulation pendant la fermeture. »

Les conducteurs dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ont été détournés de l’autoroute à la jonction 17 et sur l’A56 nord en direction de Bury. Les conducteurs ont ensuite utilisé les routes locales à travers Radcliffe et Kearsley.

Le trafic dans le sens des aiguilles d’une montre était lent pendant la nuit à cause des spectateurs.

Les files d’attente ont atteint la jonction 14, pour Worsley et Swinton, Greater Manchester.

Un porte-parole de la police du Grand Manchester a déclaré : « Vers 19h30 le dimanche 19 décembre, des agents ont été appelés pour signaler une collision entre une voiture et un camion près de la jonction 16 de la M60 dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

« Les agents se sont rendus en compagnie des services d’ambulance et d’incendie et ont établi qu’une femme avait subi des blessures graves, cinq autres ayant subi des blessures mineures.

« Il est conseillé aux membres du public d’éviter cette section de l’autoroute car il y a des retards importants dus à l’incident. »