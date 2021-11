Tragédie d’Astroworld : 750 millions de dollars déposés contre Travis Scott

Le procès indique que les victimes demandent des dommages-intérêts « pour la perte de la santé mentale et physique et de la vie humaine ».

Dans une déclaration à E! News, le cabinet d’avocats Buzbee a déclaré qu’il « avait l’intention d’intenter une autre action en justice dans les prochains jours avec 100 autres plaignants nommés ».

La déclaration a poursuivi: « Le cabinet d’avocats Buzbee estime, sur la base de son enquête en cours, qu’Apple Music, Epic Records et de nombreuses autres sociétés qui pourraient gagner des millions d’Astroworld partageront la responsabilité juridique d’un tribunal. »

En réponse au procès, Live Nation a publié une déclaration à E! News qui a déclaré: « Nous continuons à soutenir et à aider les autorités locales dans leur enquête en cours afin que les fans qui y ont assisté et leurs familles puissent obtenir les réponses qu’ils veulent et méritent, et nous traiterons toutes les questions juridiques au moment opportun. »

ET! News a contacté Travis et Drake pour commentaires, ainsi qu’Epic Records, Cactus Jack Records, Apple Inc., Scoremore, ASM Global, Harris County Sports & Convention et d’autres sociétés citées dans le procès.

Un porte-parole d’ASM Global, de Harris County Sports & Convention Corporation et de NRG Park (le stade où le concert a eu lieu) a précédemment déclaré à E! News, « En raison de litiges en cours et d’enquêtes en cours, nous ne sommes pas en mesure de commenter. »

Ce n’est qu’un procès parmi tant d’autres qui ont été intentés contre Travis et plusieurs organisateurs du festival Astroworld depuis la tragédie.