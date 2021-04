Tragédie de fuite d’oxygène de Nashik: le PM Narendra Modi et d’autres dirigeants présentent leurs condoléances

La ministre du Maharashtra, Aditya Thackeray, a déclaré qu’une enquête appropriée serait menée dans cette affaire.

Le Premier ministre Narendra Modi et d’autres dirigeants politiques se sont joints aujourd’hui à la nation pour exprimer ses condoléances à la disparition de 22 patients atteints de COVID-19 dans un hôpital de Nashik. «La tragédie dans un hôpital de Nashik en raison de la fuite d’un réservoir d’oxygène est déchirante. Angoissé par la perte de vies qui en résulte. Nos condoléances aux familles endeuillées en cette triste heure », a déclaré le PM Modi sur Twitter.

Le ministre de la Défense Rajnath Singh a également exprimé son chagrin face à l’incident. «Des nouvelles dévastatrices de Nashik où de précieuses vies ont été perdues en raison d’une fuite d’approvisionnement en oxygène dans un hôpital. Je suis profondément peiné par la perte de vies humaines due à cet incident tragique. En cette heure de deuil, mes pensées vont aux familles endeuillées », a-t-il déclaré.

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a également exprimé ses condoléances pour la perte de vies. «Affligé d’apprendre la nouvelle de l’accident de fuite d’oxygène dans un hôpital de Nashik. J’exprime mes plus sincères condoléances pour cette perte irréparable à ceux qui ont perdu leurs proches dans cet accident. Je prie Dieu pour le bien-être de tous les autres patients, a-t-il déclaré dans un tweet.

L’ancien chef du Maharashtra CM et du BJP, Devendra Fadnavis, a également réagi à l’incident en disant que toute l’aide possible aux patients devrait être étendue. «Ce qui s’est passé à Nashik est terrible. J’exige que les autres patients soient aidés et déplacés si nécessaire. Nous exigeons une enquête détaillée », a-t-il déclaré.

Le ministre des Transports routiers et des Autoroutes, Nitin Gadkari, a déclaré: «Angoissé d’entendre parler des pertes en vies humaines dues à la fuite d’oxygène d’un pétrolier à Nashik. J’exprime mes plus sincères condoléances aux familles.

Le ministre du Tourisme et de l’Environnement du Maharashtra et fils du CM Uddhav Thackeray, Aditya Thackeray, a déclaré que l’incident ferait l’objet d’une enquête appropriée. «L’accident à l’hôpital Dr Zakir Hussain de Nashik est extrêmement regrettable. Nous partageons tous le chagrin de toutes ces familles. Le ministre tuteur @ChhaganCBhujbal et tous les fonctionnaires sont en contact avec le ministre en chef Uddhav Thackeray. Cet incident malheureux fera l’objet d’une enquête approfondie », a-t-il déclaré.

La députée Rajya Sabha et la dirigeante de Shiv Sena Priyanka Chaturvedi ont qualifié l’incident de dérangeant. «C’est une terrible tragédie, mes plus sincères condoléances aux familles des défunts. Je n’ai pas de mots pour exprimer mon angoisse, c’est extrêmement dérangeant à lire », a-t-elle déclaré dans un tweet.

L’ancienne présidente du Maharashtra et chef du Congrès, Nana Patole, a exigé une action stricte dans l’incident. «La nouvelle que 22 patients sont décédés dans un accident à l’hôpital Dr Zakir Hussain de la Nashik Municipal Corporation est déchirante. Le parti du Congrès partage le chagrin des familles du défunt. L’incident doit faire l’objet d’une enquête approfondie et des mesures strictes doivent être prises contre les coupables », a-t-il déclaré.

Au moins 22 patients sont décédés en raison d’une interruption de l’alimentation en oxygène à l’hôpital municipal de Zakir Hussain pour les patients COVID-19 à la suite d’une fuite d’une usine de stockage d’oxygène.

