Tragédie de Gorakhpur: la police de l’UP affirme qu’un homme d’affaires de Kanpur a été blessé alors qu’il tentait de s’enfuir et est décédé à l’hôpital

À la suite de l’incident, la police a nié l’accusation portée par la femme de Gupta et a déclaré qu’il avait succombé à une blessure à la tête qu’il avait reçue après être tombé par terre en état d’ébriété dans la chambre d’hôtel.

La police de l’Uttar Pradesh a déclaré jeudi que l’homme d’affaires basé à Kanpur est décédé des suites d’une blessure qu’il a subie après être tombé alors qu’il tentait de s’enfuir d’un hôtel à Gorakhpur. L’épouse de la victime a allégué que Gupta est décédé après avoir été battu par des policiers dans la chambre d’hôtel.

«Nous avons reçu des informations selon lesquelles le 27 septembre au soir, la vérification a été effectuée dans un hôtel. Il y avait 3 personnes dans une pièce, dont 2 avaient une pièce d’identité alors que la 3ème n’en avait probablement pas. Il a tenté de s’enfuir, est tombé et s’est blessé. Il a été transporté à l’hôpital où il est décédé », a déclaré l’ADG (Law & Order) Prashant Kumar.

