Tragédie de l’incendie d’Uphaar : les frères Ansal condamnés à 7 ans de prison pour falsification de preuves ; Rs 2.5 cr amende infligée à chacun

Un tribunal de Delhi a condamné lundi les barons de l’immobilier Sushil et Gopal Ansal à sept ans de prison simple pour avoir falsifié des preuves dans l’affaire de la tragédie de l’incendie d’Uphaar en 1997. Le tribunal a également infligé une amende de 2,5 crores de roupies à chacun des Ansals.

Le magistrat métropolitain en chef Pankaj Sharma a prononcé la peine en notant qu’il s’agissait de l’un des cas les plus importants de sa carrière et après avoir « réfléchi pendant de nombreuses nuits », il a décidé que « l’accusé méritait une punition ».

Le tribunal a également infligé une peine de 7 ans de prison chacun à l’ancien personnel du tribunal Dinesh Chand Sharma et deux autres – PP Batra et Anoop Singh et une amende de Rs 3 lakh chacun pour eux.

« Après avoir réfléchi nuits et nuits, je suis arrivé à la conclusion qu’ils méritaient une punition », a déclaré le juge.

Les condamnés, libérés sous caution, ont été placés en garde à vue après le prononcé de l’ordonnance.

L’affaire est liée à la falsification des preuves dans la principale affaire de tragédie d’incendie dans laquelle les Ansals ont été reconnus coupables et condamnés à une peine de 2 ans de prison par la Cour suprême.

Le tribunal suprême, cependant, les a libérés en tenant compte de la peine de prison qu’ils avaient purgée à la condition qu’ils paient chacun une amende de 30 crores de roupies, à utiliser pour la construction d’un centre de traumatologie dans la capitale nationale.