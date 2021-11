Tragédie des migrants : un groupe se dirige vers le Royaume-Uni touché par un train – un mort, trois blessés | Monde | Nouvelles

Les migrants faisaient partie d’un groupe d’une cinquantaine d’Érythréens qui ont été vus marcher le long de la piste dans le quartier Beau-Marais de la ville portuaire le jeudi 4 novembre. Les victimes n’ont pas été identifiées.

Outre le migrant à destination du Royaume-Uni décédé, trois autres personnes ont été grièvement blessées lorsqu’elles ont été heurtées par un train à Calais.

Selon le responsable régional Franck Dhersin, l’un des blessés se trouve dans un état « d’urgence absolue ».

Une source enquêtant sur l’incident a déclaré que l’accident de train s’était produit jeudi vers 18h30, près du port de Calais.

Le Daily Mail a noté que la source avait déclaré : « Il y avait environ 50 Érythréens près de la piste, et une douzaine d’entre eux y circulaient dans de très mauvaises conditions météorologiques.

« Il pleuvait fort et la visibilité était très mauvaise. »

La source a déclaré qu’ils pensaient que les hommes étaient en route vers un camp voisin qu’ils ont installé.

Ils ont ajouté : « Le conducteur d’un train TER Dunkerque-Calais ne les a pas vus, et il y a eu une collision.

« ‘Un homme est mort sur le coup, tandis que d’autres ont été blessés, trois très grièvement. »

Il a déclaré que cela entraînerait « de plus en plus d’accidents et d’incidents » alors qu’ils tentaient de se rendre en Grande-Bretagne pour demander l’asile.

Il a déclaré: « C’est une situation qui est devenue terrible pour tout le monde. »

Des chiffres récents montrent que plus de 20 000 migrants sont arrivés au Royaume-Uni jusqu’à présent cette année.

C’est plus du double du total pour l’ensemble de 2020.

Les tensions sont montées en flèche ces dernières semaines entre la France et le Royaume-Uni sur la gestion des migrants à Calais.

Plus tôt cette semaine, la maire de Calais, Natacha Bouchart, a déclaré à la radio française RTL que la Grande-Bretagne devrait introduire des règles d’immigration plus strictes pour dissuader les gens de traverser la Manche depuis la France.

Elle a déclaré : « Nous savons qu’un migrant qui arrive en Angleterre est pris en charge.

« Ils sont logés, ils ont un revenu.

« Pour eux, l’Angleterre reste un eldorado mais le gouvernement britannique n’a pas le courage de revoir sa législation en la matière. »