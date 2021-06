Tragédie des montgolfières : cinq morts après une collision avec des lignes électriques à Albuquerque, NM | Monde | Nouvelles

S Les précédents rôles gouvernementaux d’ajid Javid – celui de chancelier et avant le ministre de l’Intérieur – étaient de grands postes d’État, traditionnellement considérés comme plus prestigieux que son nouveau poste de secrétaire à la Santé. Mais depuis que la pandémie de coronavirus a frappé l’année dernière, le profil de la personne chargée de […] More