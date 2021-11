Tragédie du défilé de Waukesha: un enfant est sorti de l’hôpital samedi, il en reste 8

L’un des neuf enfants restés à l’hôpital après la tragédie du défilé de Noël de dimanche dernier dans le Wisconsin a été libéré samedi, selon des informations.

L’enfant n’a pas été nommé.

Huit enfants, dont l’état va de grave à bon, étaient toujours hospitalisés, a rapporté FOX 6 de Milwaukee.

Le 21 novembre, Darrell E. Brooks, 39 ans, se serait rendu au défilé à Waukesha, une banlieue de Milwaukee, tuant initialement cinq personnes et en blessant plus de 60. Mardi, Jackson Sparks, 8 ans, est devenu le sixième décès.

Il a été inculpé de cinq chefs d’homicide volontaire au premier degré et sera probablement inculpé d’un sixième chef pour la mort de Sparks.

À l’origine, 16 patients âgés de 3 à 16 ans ont été admis à l’hôpital pour enfants du Wisconsin, selon WISN-TV dans le Wisconsin.

Des bougies allument un mémorial à Veteran’s Park pour les victimes de l’accident mortel du défilé de Noël de dimanche à Waukesha, dans le Wisconsin. (Presse associée)

« Nous avons des personnes âgées qui sont décédées et nous avons un groupe d’enfants dans les soins intensifs », a déclaré mardi à Fox News Digital Ryan Kohnke, oncle de Jessalyn Torres, 11 ans, qui a été blessé en dansant lors du défilé. « Il n’y a pas de groupe de personnes plus vulnérable que cette personne aurait pu attaquer. »

Torres reste à l’hôpital samedi, selon FOX 6.

« Elle leur a dit: » Collez-moi simplement ensemble « », a déclaré Kohnke. « C’est en quelque sorte un témoignage de son impertinence, de son attitude, de son courage. C’est une enfant très aventureuse. Pour elle, faire une blague et avoir ce type de moment humain était énorme. Ma sœur et moi avons tous les deux un peu ri. Nous avons pensé c’était amusant. »

Jessalyn a subi de multiples blessures graves, notamment une fracture du bassin, une fracture du crâne, un rein détaché, des contusions aux poumons et des lacérations au foie.

« Aucune mère ne devrait vivre cela. C’est une épreuve très traumatisante », a déclaré la mère de Torres, Amber Kohnke, au New York Post. « Le plus dur n’a pas été d’être avec tout le monde et Jessalyn, dans l’état où elle se trouve, n’a pas non plus pu être avec sa famille », a-t-elle déclaré.

