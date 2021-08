Tragédie du moratoire d’expulsion | Examen national ⋆ 10z viral

in

Des gens campent sur les marches du Capitole des États-Unis pour souligner l’expiration du moratoire fédéral sur les expulsions résidentielles lié à la pandémie, à Washington, DC, le 31 juillet 2021.

La politique néfaste n’était pas censée être une forme de contrôle des loyers, un fait que les progressistes semblent vouloir ignorer.

Andrew McCarthy a fait les démarches cette semaine en mettant en lumière l’échec de la Cour suprême à lever le moratoire sur les expulsions du CDC, désormais expiré. Comme il l’explique, le pouvoir exécutif n’avait aucune autorité pour prolonger le moratoire, qui lui-même était « sans loi ». Il est important de noter à quel point l’ordre du CDC était constitutionnellement indéfendable, mais l’administration Biden a annoncé cet après-midi qu’elle prévoyait de mettre en œuvre un moratoire sur les expulsions dans certains États et districts de toute façon. Cependant, même si un moratoire fédéral sur les expulsions était légal (ce qui, encore une fois, ce n’est pas le cas), l’administration ne devrait toujours pas étendre la politique.

Le moratoire sur les expulsions a été mis en œuvre au plus fort de la pandémie et visait à aider à endiguer la marée montante de cas de COVID-19. L’idée était que garder les gens à l’intérieur, isolés et (apparemment) en bonne santé en valait la peine. Il est important de noter que la politique n’était pas destinée à être une forme de contrôle des loyers, un fait que les progressistes semblent prêts à ignorer.

Vox a récemment écrit sur le moratoire sur les expulsions, dénonçant la décision de la Cour suprême de suspendre la suspension des expulsions après le 31 juillet. Il décrivait ainsi la situation du Congrès :

À son apogée, ce moratoire a peut-être sauvé jusqu’à 40 millions d’Américains de l’expulsion. Mais, fin juin, la Cour suprême a signalé que ce moratoire devait expirer fin juillet, laissant effectivement de nombreux locataires sans protection.

Sans surprise, Vox a poussé à une plus grande intervention du gouvernement dans l’économie et nos vies. Cependant, il néglige curieusement le point évident qu’un moratoire sur les expulsions n’est pas une solution à la crise du logement car il ne fait que créer un arriéré d’expulsions.

Un moratoire ne peut pas changer les structures incitatives sous-jacentes qui rendent les expulsions nécessaires. Il ne paie pas les propriétaires en leur versant des paiements directs, ni n’aide les locataires qui doivent encore payer des milliers de dollars en arriérés. De plus, cela décourage la coopération entre les locataires et les propriétaires en impliquant que le gouvernement interviendra et résoudra simplement le problème.

Malheureusement, le gouvernement est inefficace et n’a pas été en mesure de payer les propriétaires et les locataires. Les paiements aux locataires n’ont pas été versés et l’incertitude entourant le calendrier du moratoire a rendu les propriétaires angoissés. Le résultat final du moratoire est aussi prévisible que triste. L’Associated Press rapporte :

Plus de 15 millions de personnes vivent dans des ménages qui doivent jusqu’à 20 milliards de dollars à leurs propriétaires, selon l’Aspen Institute. Au 5 juillet, environ 3,6 millions de personnes aux États-Unis ont déclaré qu’elles risquaient d’être expulsées au cours des deux prochains mois, selon le Household Pulse Survey du US Census Bureau.

L’arrêt de l’économie et la désincitation au travail ont sans aucun doute contribué au problème. De nombreux chômeurs et sous-employés ont du mal à joindre les deux bouts. L’élément humain de ce problème ne doit pas se perdre dans les chiffres. D’un autre rapport AP :

L’homme de 27 ans [Chelsea Rivera] a déclaré qu’elle avait commencé à se débattre après que ses heures aient été supprimées en mai à l’entrepôt de Walmart où elle travaillait. Elle a demandé de l’aide à de nombreuses agences, mais elles n’ont plus d’argent, ont une liste d’attente ou ne sont pas en mesure d’aider jusqu’à ce que les clients se retrouvent devant le tribunal avec un avis d’expulsion.

Cette situation est la définition même d’une crise provoquée par le gouvernement. Des blocages draconiens ont peut-être été nécessaires au début de la pandémie, mais nous avons trop longtemps ignoré les dommages économiques des blocages. Cela a empêché de nombreuses entreprises de rouvrir et d’embaucher de nouveaux travailleurs. Pire encore, les paiements fédéraux ont été terriblement mal gérés.

Cependant, alors que les démocrates font campagne pour préserver une politique horrible, les républicains ont peu fait pour proposer leurs propres solutions au problème des expulsions. Ils devraient. Comme je l’ai détaillé précédemment, la réduction des réglementations locales et la stimulation de nouveaux développements immobiliers doivent faire partie du plan à long terme. Cependant, pour des femmes comme Mme Rivera, attendre des années que le marché s’auto-corrige n’est pas une option attrayante. Les républicains devraient quant à eux s’efforcer de trouver un arrangement bipartite pour verser plus rapidement l’aide au loyer – si nécessaire. Si cela ne se produit pas, les gouvernements locaux peuvent prolonger le moratoire sur une base ad hoc.

Le moratoire sur les expulsions est non seulement inconstitutionnel, mais il a aussi blessé les propriétaires et les locataires. Les propriétaires ont perdu des milliards et les locataires éventuellement expulsés devront faire face aux retombées de crédit des paiements manquants. Malheureusement, tant les démocrates que les républicains n’ont proposé aucune solution durable aux personnes qui pourraient se retrouver sans foyer.

