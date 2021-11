Tragédie du paddleboard : une femme arrêtée après la mort d’une quatrième personne

Services d’urgence à la rivière Cleddau à Haverfordwest, samedi dernier (Photo: Athena Pictures)

Une femme qui se battait pour sa vie après un incident de paddleboard au Pays de Galles est décédée, portant le nombre de morts à quatre.

L’incident de samedi dernier a vu un groupe de paddleboarders se mettre en difficulté sur la rivière Cleddau à Haverfordwest.

Andrea Powers, 41 ans, de Bridgend, a ensuite été transportée à l’hôpital mais est décédée depuis de ses blessures.

Morgan Rogers, 24 ans, de Cefin Coed, Merthyr Tydfil, Nicola Wheatley, 40 ans, de Pontardulais, Swansea, et Paul O’Dwyer, 42 ans, de Sandfields, Port Talbot sont également décédés.

Une femme a été arrêtée pour suspicion d’homicide involontaire coupable par négligence grave, a confirmé la police.

Ils ont déclaré: « Suite à l’incident survenu sur la rivière Cleddau, Haverfordwest le samedi 30/10, une femme de la région du sud du Pays de Galles a été arrêtée pour suspicion d’homicide involontaire coupable par négligence grave dans le cadre de l’enquête. »

Cinq autres personnes ont été retirées de la rivière River Cleddau à Haverfordwest par les services d’urgence mais n’ont pas été blessées.

Le suspect, qui, selon la police, vient du sud du Pays de Galles, a été libéré sous enquête.

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute, d’autres suivront bientôt… Revenez sous peu pour d’autres mises à jour.

Vous avez une histoire ? Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Ou vous pouvez soumettre vos vidéos et photos ici.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Suivez Metro.co.uk sur Twitter et Facebook pour les dernières mises à jour. Vous pouvez désormais également recevoir des articles Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous ici pour recevoir nos alertes push quotidiennes.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();