Tragédie du puits de Ganj Basoda : quatre morts, huit toujours portés disparus ; Le CM du Madhya Pradesh Shivraj Singh Chouhan annonce une indemnisation

Au moins quatre personnes sont mortes dans le village de Ganj Basoda dans le district de Vidisha du Madhya Pradesh après qu’une trentaine de villageois soient tombés dans un puits lors d’une opération de sauvetage en cours. Alors que dix-neuf personnes ont été secourues à ce jour, 7 à 8 personnes sont toujours portées disparues. L’incident s’est produit lorsque les villageois tentaient de sauver une fille qui est tombée dans le puits la nuit dernière.

Le mur de parapet autour de l’ancien puits s’est effondré sous le poids des personnes à la suite de quoi les villageois sont tombés dedans. Selon les rapports, le puits a une profondeur d’environ 50 pieds avec un niveau d’eau d’environ 20 pieds. Le village est à environ 50 kilomètres du siège du district.

Le ministre en chef du Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, a exprimé son chagrin et ordonné une enquête de haut niveau sur l’incident. Il a également annoncé une indemnisation de Rs 5 lakh chacun à la famille des victimes et de Rs 50 000 plus un traitement gratuit pour les blessés.

Chouhan a également déclaré qu’il faisait régulièrement le point sur la situation.

« Dans le malheureux incident de Ganj Basoda, deux corps ont été retrouvés jusque tard dans la nuit, un cadavre a été retiré ce matin. Je suis en contact permanent avec l’administration sur place et surveille les opérations de secours. Vishvas Sarang, ministre en charge de Vidisha en tant que représentant du gouvernement de l’État, était présent sur place toute la nuit, sous sa supervision les équipes de secours étaient engagées pour secourir les personnes piégées. L’équipe du commissaire, IG, collecteur, SP, NDRF, SDRF aide les gens sur place », a déclaré le CM.

Le ministre de l’Intérieur du Madhya Pradesh, Narottam Mishra, a confirmé que quatre corps avaient également été retrouvés. « Quatre personnes sont décédées, 7 à 8 personnes sont toujours portées disparues, les opérations de recherche et de sauvetage sont toujours en cours. Des ex-gratia de Rs 5 lakh chacun seront remis aux familles des défunts et Rs 50 000 chacun aux blessés », a-t-il déclaré.

Alors que la fillette est tombée dans le puits vers 21 heures, un tracteur engagé dans l’opération de sauvetage, accompagné de quatre policiers, a dérapé dans le puits vers 23 heures lorsque la zone qui l’entourait s’est effondrée.

