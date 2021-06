Tragédie royale alors que l’allergie empêche Kate de profiter de Trooping the Color le grand jour de Queen | Royale | Nouvelles

Trooping the Colour : la reine sourit lors du défilé aérien de Red Arrows

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire officiel de la reine et, pour la deuxième année consécutive, les célébrations seront beaucoup plus réduites que d’habitude. Trooping the Color verra un défilé réduit dans le parc du château de Windsor, plutôt que dans le centre de Londres, dirigé par les Scots Guards. L’année dernière, l’événement a été annulé en raison d’une pandémie avec une cérémonie d’hommage rendue à Windsor par le Welsh Guardsman et le groupe de la Household Division.

Habituellement, le deuxième week-end de juin est marqué par un immense défilé militaire près du palais de Buckingham, en présence de toute la famille royale, qui apparaît célèbre sur le balcon.

Le défilé a plus de 1400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens qui descendent le Mall à Horse Guards Parade.

Alors qu’une autre année sans ces grandes célébrations sera une déception pour certains, la duchesse de Cambridge n’a jamais pu en profiter autant que les autres.

C’est parce que Kate a une allergie aux chevaux, selon le Daily Mail.

Kate a une allergie qui peut affecter son plaisir de Trooping the Color (Image: GETTY)

Kate, William et leur fils Louis lors de Trooping the Color en 2019 (Image: GETTY)

Elle aurait dit une fois à l’auteur australien Kathy Lette lors d’un match de polo de société, après avoir été vue en train de regarder depuis une petite tente dans un coin du terrain.

Cela signifie que les quelques centaines de chevaux qui participent au défilé d’anniversaire de la reine peuvent entraîner une réaction allergique désagréable pour la duchesse.

Au cours du Trooping the Colour 2011, elle a été photographiée sur le balcon du palais de Buckingham avec ses mains en coupe sur son visage dans ce qui aurait pu être un éternuement.

De plus, Kate monte souvent en calèche avec Camilla, duchesse de Cornouailles, ce qui signifie se rapprocher des chevaux.

Kate et Camilla dans une calèche lors de Trooping the Color en 2017 (Image: GETTY)

Si Kate est allergique aux chevaux, Trooping the Color ne sera pas la seule occasion où elle rencontrera des problèmes en tant que membre de la famille royale.

Les membres de la famille royale sont connus pour être associés au monde équestre, montant souvent à cheval, assis dans des calèches, assistant à des courses ou jouant au polo.

La reine, la princesse Anne et Zara Tindall adorent faire de l’équitation, tandis que le prince Philip et Lady Louise Windsor apprécient le sport de la conduite en calèche.

Le prince Charles, le prince William et le prince Harry ont tous aimé jouer au polo au fil des ans.

Le prince William et le prince Harry jouant au polo en 2019 (Image: GETTY)

Les membres de la famille royale assistent fréquemment à des événements tels que Royal Ascot, Cheltenham Festival et le Royal Windsor Horse Show, ainsi qu’à divers matchs de polo.

Ils ont également des liens étroits avec l’armée, ce qui signifie souvent que des chevaux seront présents lors d’événements officiels.

Pour Kate, il ne doit pas y avoir d’échappatoire au grand nombre d’événements impliquant l’animal.

Kate aurait révélé son allergie à Mme Lette alors qu’elle était assise seule lors d’un match de polo en 2008 alors que Kate et William sortaient ensemble.

Mme Lette a demandé : « Pourquoi ne venez-vous pas rejoindre le reste de la fête ? » se référant à la réception de campagne dans le chapiteau d’à côté.

Kate a apparemment répondu : « Je dois faire attention à chaque seconde. Je parlerai du jeu en détail plus tard.

L’écrivain a déclaré: «Vous ne pouvez pas vous amuser beaucoup ici. Pourquoi ne joues-tu pas au polo toi-même ?

Kate a ensuite avoué: “Je suis allergique aux chevaux.”

Le seul royal qui puisse partager les sentiments moins qu’enthousiastes de Kate à propos des chevaux était peut-être la princesse Diana, qui aurait eu peur des animaux.

Néanmoins, elle a pris des cours d’équitation pour essayer de s’intégrer au reste de la famille, même si elle a fini par avoir une liaison avec son moniteur d’équitation, le major James Hewitt.