Tragédies qui ont marqué ‘Glee’: Naya Rivera, Cory Monteith et Mark Salling sont décédés

Ils confirment la mort de Naya Rivera au lac Piru

(CNN espagnol) – Cela fait un an depuis la mort de l’actrice Naya Rivera. L’actrice qui a joué Santana Lopez dans la série télévisée “Glee” de 2009 à 2015 est sortie en bateau avec son fils sur un lac en Californie et a crié à l’aide juste avant de se noyer, utilisant ses dernières forces pour porter son fils 4- ans dans un bateau, a déclaré le garçon aux enquêteurs.

“Glee”, la série à succès qui racontait la vie de plusieurs jeunes apparemment inadaptés qui se sont joints à un club de chant et de danse, a duré 6 ans.

La mort de Rivera s’ajoute à une liste de tragédies qui ont marqué la série.

La mort de Cory Monteith : mélange d’héroïne et d’alcool accidentel

C’est arrivé alors que la série était encore à l’antenne. Monteith, 31 ans, qui jouait l’athlète Finn Hudson, a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel à Vancouver le 13 juillet 2013. Il avait 31 ans.

Selon le rapport du coroner, Monteith est mort d’un mélange accidentel d’héroïne injectée et d’ingestion d’alcool.

Le jeune acteur était le partenaire sentimental de Lea Michele, actrice du casting, qui jouait Rachel Berry.

Monteith avait été en cure de désintoxication en avril de la même année et avait parlé ouvertement de ses problèmes de toxicomanie. Comme il l’a dit au magazine Parade en 2011, il a commencé à les utiliser à l’âge de 13 ans.

Mark Salling : Possession de pornographie juvénile et accusations de mort

Mark Salling, qui jouait Noah “Puck” Puckerman, a été retrouvé mort en 2018 à l’âge de 35 ans.

“Mark était une personne gentille et attentionnée, une personne d’une grande créativité, qui faisait tout ce qu’il pouvait pour réparer les erreurs graves et les erreurs de jugement”, a déclaré Michael J. Proctor, l’avocat de Mark Salling à l’époque.

Le peu que l’on sait des circonstances de sa mort est que la police a répondu à un rapport faisant état d’un décès dans une zone boisée de Tujunga, à Los Angeles, ce 30 janvier.

Salling a été inculpé en 2016 d’accusations de réception et de possession de pornographie juvénile et a plaidé coupable à l’accusation de possession et sa peine devait être le 7 mars de l’année de sa mort.

Note de l’éditeur: Cet article a été mis à jour en 2021.