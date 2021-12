Trahi ?, Octavio Ocaña, sa famille change d’avocat

Octavio Ocaña, ta famille change d’avocat. Trahie ?

Récemment, on a appris que la famille du célèbre acteur Octavio Ocaña a décidé de modifier sa défense dans l’affaire qui fait toujours l’objet d’une enquête, ce qui a sans aucun doute surpris des millions de personnes.

Un peu plus d’un mois après la perte d’Octavio Ocaña, qui a perdu la vie fin octobre dernier dans des circonstances qui font toujours l’objet d’une enquête, la nouvelle apparaît que la famille du célèbre « Benito » va changer défense juridique dans le cas qui a choqué le public.

Et c’est qu’après le rapport officiel des autorités, dans lequel il a été déterminé qu’Ocaña s’était tiré avec sa propre arme au milieu de la persécution à laquelle il a été soumis dans les rues de Cuautitlán Izcalli, la famille de l’acteur a licencié le informations.

C’est ainsi que les parents et sœurs d’Ocaña ont assuré qu’ils ne se reposeront pas tant qu’ils n’auront pas clarifié ce qui s’est réellement passé ce vendredi soir, car à leur avis, ce sont les mêmes éléments de la police de l’État de Mexico qui auraient mis fin à leurs jours de la Acteur de 22 ans.

De cette façon, il a maintenant été confirmé que la famille Pérez Ocaña se serait séparée de l’équipe juridique avec laquelle ils s’occupaient des affaires liées à leur fils, qui a fait l’objet de quelques hommages pour reconnaître sa carrière artistique après sa mort.

En effet, oui, c’est confirmé, Me Octavio Pérez Ocaña et sa famille ont décidé de changer d’avocat. D’après les informations que nous pouvons vous donner jusqu’à présent, l’avocat qui traitera ce dossier s’appelle Francisco Hernández, c’est un avocat humaniste, c’est-à-dire spécialiste des questions de droits de l’homme, ils prendront cette instance avec cette approche humanitaire , » ont-ils commenté. .

D’autre part, les journalistes ont également confirmé que les proches d’Octavio Ocaña et les experts indépendants qu’ils ont engagés ont déjà en leur possession les vêtements que l’acteur portait le jour de sa perte, bien qu’ils aient discuté de la fiabilité des vêtements, car il peut y avoir été lavé ou intervenu.

De plus, ils ont mentionné que le bureau du procureur général de l’État de Mexico a grandement perdu sa crédibilité dans cette affaire.

La famille Ocaña et la veuve de l’acteur, Nerea González, ont été interrogées par la presse, qui a posé des questions sur l’héritage de l’acteur et comment elles se souviendront du jeune de 22 ans pendant les vacances de Noël.

Très dur, très triste, le souffre chaque jour davantage et le ressent davantage chaque jour, mais il est déjà un petit ange et il se repose déjà », a déclaré Ana Lucía devant les caméras de« Come joie », qui a commenté que son anniversaire et les vacances de décembre ne seront plus jamais les mêmes sans « le roi ».