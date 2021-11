Trahison criminel Donald Trump : Stratégie juridique de Cuomo : conseils pour son avocat

Comment défendre Andrew Cuomo.

Le soldat de l’État aurait dû l’arrêter sur-le-champ. Elle ne l’a pas fait. Elle aurait dû le dire à ses supérieurs immédiatement. Elle ne l’a pas fait.

Présentez les données sur les fausses allégations de viol.

Ma mère et ses copains à l’époque auraient giflé la merde d’un fluage pour ce que l’arrogant Andrew est accusé de faire. Pourquoi ne l’ont-ils pas fait ?

Nous sommes une société foutue de victimes professionnelles. N’importe quelle femme peut crier faussement au viol sans aucune sanction pénale. Est-ce une protection égale en vertu de la loi?

Ensuite, nous avons le Duke faux viol scandal. Si ces garçons n’étaient pas issus de familles riches, ils ont plaidé coupables pour quelque chose qu’ils n’ont pas fait. Dans l’affaire Duke, la prostituée n’a jamais été punie et tout ce qui est arrivé à Nyfong pour ses poursuites malveillantes a été la radiation.

Nous sommes une société qui excuse et tolère le mensonge. Les menteurs restent impunis.

Quand je jouais dans des groupes dans des clubs, mes compagnons de groupe et moi étions fréquemment harcelés sexuellement par des salopes. Nous en riions généralement mais nous aurions pu nous en passer. Il fallait faire preuve de diplomatie. Les femmes ivres en chaleur peuvent causer des problèmes.

Même à l’époque de Rudolph Valentino, les femmes agissaient comme des imbéciles. Ils l’ont fait avec Sinatra et les Beatles et ils étaient tellement excités par Marc Bolan de T-Rex que le stade de Wembley sentait l’urine parce qu’ils faisaient pipi dans leur pantalon. D’après ce que j’ai vu, je ne peux pas emmener de femmes général sérieusement. Si vous lisiez des citations féministes, elles feraient grincer des dents les nazis.

Avant que Prince ne soit Prince, les femmes l’appelaient un avorton, mais dès qu’il devenait célèbre, elles se pâmaient devant lui et lui permettaient de faire n’importe quoi avec elles. Prince se respectait assez pour ne pas s’approcher des putains. Tout comme tous les musiciens avec qui j’ai travaillé, à l’exception des batteurs. La plupart d’entre elles sont des putes.

Andrew a probablement joué un petit cul mais je peux parier que les femmes se sont aussi jetées sur lui. Nous avions un beau curé dans notre paroisse et les femmes se jetaient sur lui.

Mike Tyson s’est fait piéger. Desiree Washington avait l’habitude de faire de fausses allégations de viol.

J’étais content de voir qu’Hillary a frappé Bill mais Monica Lewinsky était une salope connue et Bill était une rock star. Il était même idiot de s’occuper d’elle.

Trump, qui est lui-même une pute, a épousé au moins deux putes. Donald Jr est maintenant avec une méga pute. C’est peut-être pour cette raison que sa consommation de cocaïne a explosé.

Les hommes italiens sont plus démonstratifs physiquement que les gars comme moi. Je ne serre pas dans mes bras et c’est probablement ma perte.

Soulignez le fait que les flics, les procureurs et les juges jouissent de l’immunité.

Optez pour l’annulation du jury.

Citations de féministes viles

Je pense que « détester l’homme » est un acte politique honorable et viable, que les opprimés ont droit à la haine de classe contre la classe qui les opprime. Robin Morgan, Mme Magazine Editor

La famille nucléaire doit être détruite… Quel que soit son sens ultime, l’éclatement des familles est désormais un processus objectivement révolutionnaire. Linda Gordon

Je veux voir un homme réduit en bouillie sanglante avec un talon haut enfoncé dans sa bouche, comme une pomme dans la bouche d’un cochon. Andrea Dworkin

Puisque le mariage constitue un esclavage pour les femmes, il est clair que le mouvement des femmes doit se concentrer sur l’attaque de cette institution. La liberté pour les femmes ne peut être gagnée sans l’abolition du mariage. Sheila Cronin, leader de l’organisation féministe NOW

Le mariage en tant qu’institution s’est développé à partir du viol en tant que pratique. Andrea Dworkin

L’institution des rapports sexuels est anti-féministe. Ti-Grace Atkinson

Le viol n’est ni plus ni moins qu’un processus conscient d’intimidation par lequel tous les hommes maintiennent toutes les femmes dans un état de peur. Susan Brownmiller, Contre notre volonté p.6

Quand une femme atteint ****** avec un homme, elle ne fait que collaborer avec le système patriarcal, érotisant sa propre oppression. Sheila Jeffrys

Politiquement, j’appelle ça un viol chaque fois qu’une femme a des relations sexuelles et se sent violée. Catherine MacKinnon

Plus je suis célèbre et puissant, plus j’ai le pouvoir de blesser les hommes. Sharon Stone

Quatre-vingt-quinze pour cent des expériences des femmes concernent le fait d’être une victime. Ou à propos d’être un outsider, ou de devoir survivre… les femmes ne sont pas allées au Vietnam pour faire exploser des choses. Ce ne sont pas des Rambo. Jodie Foster, citée dans le New York Times Magazine

La proportion d’hommes doit être réduite et maintenue à environ 10 % de la race humaine. Sally Miller Gearhart, dans Le futur – S’il y en a un – est une femme

Et si le violeur professionnel doit être séparé de l’hétérosexuel dominant moyen (mâle), il peut s’agir principalement d’une différence quantitative. Susan Griffin, Viol : le crime américain

Si la vie doit survivre sur cette planète, il doit y avoir une décontamination de la Terre. Je pense que cela s’accompagnera d’un processus évolutif qui se traduira par une réduction drastique de la population masculine. Marie Daly

Si quelqu’un est poursuivi pour avoir déposé un faux rapport, les victimes d’attaques réelles seront moins susceptibles de le signaler. David Angier

Les hommes injustement accusés de viol peuvent parfois tirer profit de l’expérience. Catherine Comins

Tant que certains hommes utilisent la force physique pour subjuguer les femmes, tous les hommes n’en ont pas besoin. La connaissance de certains hommes suffit à menacer toutes les femmes. Il peut battre ou tuer la femme qu’il prétend aimer ; il peut violer des femmes… il peut agresser sexuellement ses filles… LA GRANDE MAJORITÉ DES HOMMES DANS LE MONDE FAIT UN OU PLUSIEURS DE CE QUI SUIT. Marilyn Français

Je crois que les femmes ont une capacité de compréhension et de compassion que l’homme n’a pas structurellement, ne l’a pas parce qu’il ne peut pas l’avoir. Il en est juste incapable. Barbara Jordan, ancienne membre du Congrès

Le seul endroit où un homme peut se sentir vraiment en sécurité est probablement dans une prison à sécurité maximale, à l’exception de la menace imminente de libération. Germaine Greer

La haine de l’homme est partout, mais partout elle est tordue et transformée, déguisée, apaisée et qualifiée. Il coexiste, jamais pacifiquement, avec l’amour, le désir, le respect et le besoin que les femmes ressentent aussi pour les hommes. La haine de l’homme est toujours masquée par son jumeau plus doux, plus diplomatique et plus douteux, l’ambivalence. Judith Levine

Les femmes ont leurs défauts / les hommes n’en ont que deux : / tout ce qu’ils disent / tout ce qu’ils font. Graffiti féministe populaire

On nous enseigne, nous encourage, nous façonne et nous berce pour accepter une gamme de fausses notions sur la famille. En tant que source de certaines de nos expériences les plus profondes, elle continue de faire tellement partie intégrante de nos vies émotionnelles qu’elle semble au-delà de toute critique. Pourtant, se cacher de la vérité de la vie familiale laisse les femmes et les enfants vulnérables. Panel canadien sur la violence faite aux femmes

Je veux être capable d’expliquer à un garçon de 9 ans en termes qu’il comprendra pourquoi je pense que c’est OK pour les filles de porter des chemises qui se délectent de leur supériorité sur les garçons. Treena Shapiro

________________________________________________________________________________________________________________________

Mettez toute la culture à l’épreuve parce qu’à ce stade, l’éthique soit au diable. Bien que je pense qu’il devrait y avoir une punition pour avoir joué à l’attrape-cul et même s’il l’a fait, cela reste une chasse aux sorcières. Cuomo a déjà été détruit et la punition a jusqu’à présent dépassé ses « crimes ».

Je pense qu’il devrait engager des poursuites civiles contre ses accusateurs, quelle que soit l’issue du procès.

50% des femmes sont victimes d’abus physiques. 59 % des hommes ne sont pas victimes de violence physique.

Les femmes aiment bien plus battre et l’homme que l’inverse. Je n’ai jamais ceinturé une femme mais j’ai été frappé à plusieurs reprises comme certains de mes amis.

Nous n’avons pas de refuges pour hommes battus et maltraités.

Les mères sont beaucoup plus susceptibles de tuer et d’abuser des enfants que les hommes.

Gardez le juge et le procureur sur la défensive.

Obtenez des jurés masculins qui ont été baisés dans les divorces. Obtenez des femmes dont les fils et les frères ont été baisés par des femmes.

Mettez toute notre culture à l’épreuve.