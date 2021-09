Boris Johnson défend la taxe d’assurance nationale au Parlement

Les démocrates libéraux voteront contre les plans d’augmentation de l’assurance nationale de 1,25% pour financer la santé et les soins sociaux – un jour après que le Premier ministre a annoncé la politique contraire aux manifestes. La taxe proposée sur les soins de santé et les services sociaux générera environ 12 milliards de livres sterling chaque année, la grande majorité étant dédiée au NHS pour gérer l’arriéré après la pandémie. Seuls 5,4 milliards de livres sterling sur les 36 milliards de livres sterling collectés au cours des trois premières années du programme seront alloués à l’aide sociale.

Cette décision a suscité des critiques à travers l’éventail politique et a suscité d’âpres tensions au sein du parti conservateur alors que l’augmentation de l’assurance nationale va directement à l’encontre de leur promesse manifeste de 2019 de ne pas augmenter les impôts.

Cependant, le Premier ministre a déclaré que sa nouvelle proposition mettrait fin à la “cruelle loterie” de ceux qui seront ou non confrontés à la ruine financière pour faire face aux coûts de leurs soins.

Dans le cadre des vastes réformes de la protection sociale, un plafond de 86 000 £ sera imposé sur les coûts des soins à vie à partir d’octobre 2023, ce qui protégera les gens de la “peur catastrophique de tout perdre”, selon M. Johnson.

Mais l’ancien chef conservateur, Sir Iain Duncan Smith, a qualifié le plan de “simulacre” qui ne fonctionnerait pas car il n’a pas réformé le système de protection sociale lui-même.

Lib Dems snobe les réformes de la protection sociale de Boris – “Trahison de la confiance de la nation” (Image: GETTY / PARLIAMENT TV)

Johnson dit que sa politique mettra fin à la « loterie cruelle » des soins sociaux (Image : GETTY)

Munira Wilson, porte-parole des libéraux démocrates pour la santé et les services sociaux, a déclaré: «Cette promesse non tenue des conservateurs frappera durement les familles de travailleurs du pays.

“Boris Johnson a donné aux électeurs une garantie irréfutable qu’il n’augmenterait pas l’assurance nationale – maintenant, il est revenu sur sa parole.

“C’est une trahison de la confiance de la nation, et en particulier une trahison des travailleurs à bas salaire, des petites entreprises, des soignants et des personnes qui ont besoin de soins.”

Le plan de protection sociale a été critiqué parce que l’assurance nationale n’est pas payée par les retraités et affecte de manière disproportionnée les pauvres.

Défendant la hausse des impôts, le chancelier Rishi Sunak a déclaré : « C’est l’une des décisions les plus importantes qu’un gouvernement ait prises sur une question de politique publique de ma vie ; une décision que les gouvernements de toutes les couleurs politiques ont dit qu’ils prendraient, mais ont finalement esquivé. .

“Mais nous ne pouvons pas dépenser de l’argent que nous n’avons pas, et cela aura un coût.

“Certains diront que nous devrions emprunter et espèrent qu’à la fin tout se passera bien, mais aucun gouvernement responsable ne planifiera jamais sur cette base.

“Nous devons prendre des décisions difficiles.”

Le leader syndical Keir Starmer a déclaré qu’une augmentation de l’assurance nationale « frapperait durement les travailleurs, y compris les bas salaires et les jeunes » et aurait un impact disproportionné sur les entreprises qui ont été endommagées par la pandémie.

Ed Davey s’adressant au Premier ministre aujourd’hui au Parlement (Image: Parliament TV)

Jake Berry, chef du Northern Research Group of Tory MPs, a également mis en garde contre la politique qui semble viser les électeurs âgés dans les sièges aisés du sud et met en danger le programme de mise à niveau du gouvernement.

Mme Wilson a ajouté: «Nous voulons voir ce gouvernement résoudre la crise du personnel, reconnaître nos soignants non rémunérés, combler le trou noir du financement des autorités locales et s’occuper des soins pour les adultes qui travaillent.

« Enfin, nous voulons que les conservateurs trouvent un moyen juste et durable de financer cela qui ne frappe pas durement les petites entreprises et les petits salariés.

“Les gens méritent un gouvernement en qui ils peuvent avoir confiance, et ce n’est clairement pas un gouvernement conservateur, c’est pourquoi les électeurs de l’autre côté du mur bleu se tournent plutôt vers les libéraux-démocrates.”

Le leader de Lib Dem, Ed Davey, qui est lui-même aidant, a qualifié la nouvelle taxe gouvernementale sur les soins de santé et les prestations sociales d'”impôt injuste” et a demandé au Premier ministre de modifier la loi pour aider les aidants à concilier emploi et devoirs à la maison.

Les Lib Dems ont mis le gouvernement au défi de travailler avec tous les partis pour trouver une solution.

Ils disent que, pour réparer le système de protection sociale défaillant, toute politique significative doit répondre à cinq critères clés.

Premièrement, résoudre la crise du personnel dans les soins sociaux, y compris un meilleur salaire, une reconnaissance et un soutien pour le personnel soignant, avec une feuille de route claire pour que le personnel soignant ait la parité de rémunération et de conditions avec le personnel équivalent du NHS.

Deuxièmement, donner aux aidants non rémunérés la reconnaissance et le soutien pratique qu’ils méritent, notamment des allocations de soins plus élevées, des pauses garanties et un nouveau statut juridique dans le cadre des réformes.

Troisièmement, combler le trou noir dans le financement des soins sociaux par les autorités locales, afin que les conseils puissent évaluer et répondre correctement aux besoins de soins des personnes, fournir des évaluations des besoins des aidants, investir dans la prévention et améliorer la qualité des soins pour les personnes.

Les quatre cinquièmes du budget seront consacrés à la réduction de la liste d’attente du NHS, a déclaré le PM (Image: GETTY)

Quatrièmement, répondre au besoin croissant de soins chez les adultes en âge de travailler ayant un handicap ou une maladie de longue durée.

Et, enfin, lever des fonds pour les soins sociaux d’une manière juste et durable – et non par le biais d’une augmentation de l’assurance nationale qui frappe les bas revenus, les jeunes et les petites entreprises.

Toute politique proposée en deçà de ces exigences n’est pas adaptée à l’objectif, selon les Lib Dems.

Malgré les critiques, M. Johnson devrait adopter avec succès la politique lors du prochain vote d’aujourd’hui.

Tom Harwood, correspondant politique de GB News, a déclaré qu’il avait parlé à une multitude de députés conservateurs qui avaient tous exprimé leur mécontentement à l’idée d’être mis dans cette position.

Les whips du gouvernement ont déclaré aux députés qu’ils considéraient la décision d’aujourd’hui comme un vote de confiance dans l’administration du Premier ministre et une lettre remettant en cause les plans n’aurait jusqu’à présent obtenu que 10 signatures.