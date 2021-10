Trahison du Brexit : deux promesses clés BRISES alors que Rishi trace la voie d’une « superpuissance scientifique » | Sciences | Nouvelles

Cela survient après que la chancelière n’a pas réussi à réduire la taxe de cinq pour cent sur l’énergie de l’Union européenne, malgré la pression croissante de l’opposition travailliste et du public britannique. Des factures moins chères et un meilleur contrôle du marché de l’énergie du Royaume-Uni étaient quelques-uns des principaux engagements de la campagne Vote Leave de 2016. À l’époque, Boris Johnson et Michael Gove avaient promis de réduire la TVA de l’UE sur l’énergie domestique tout en promettant que « les factures de carburant seront plus faibles pour tout le monde ».

Mais le gouvernement semble avoir fait marche arrière sur cet engagement de campagne du Brexit

Et ce n’est pas le seul.

La chancelière a annoncé que le Royaume-Uni « maintiendrait » son objectif d’atteindre 22 milliards de livres sterling de dépenses annuelles en recherche et développement (R&D).

Il a ajouté : « Nous investirons davantage dans l’innovation.

« Le Royaume-Uni est déjà un leader mondial. Avec moins d’un pour cent de la population mondiale, nous avons 14 des meilleures universités du monde.

« Nous voulons aller plus loin.

« Nous maintiendrons notre objectif de maintenir les investissements en R&D à 22 milliards de livres sterling.

« Pour y arriver, nous atteindrons l’objectif en 2026/2027.

« Dépenser d’ici la fin de ce Parlement 20 milliards de livres sterling par an en R&D. »

Cet objectif semble être deux ans plus tard que la promesse initiale de 2024.

