TRAI écrit aux principaux ministères, associations, NIC, autres sur les nouvelles normes pour les SMS en masse

La nouvelle exigence réglementaire de TRAI pour les messages commerciaux, basée sur la technologie blockchain, vise à freiner les messages non sollicités et frauduleux.

TRAI a écrit à des ministères clés, à des associations comme COAI et Nasscom et à des agences nodales comme NIC dans le cadre d’une campagne d’information massive alors qu’elle met tout en œuvre pour garantir la mise en œuvre harmonieuse de ses nouvelles réglementations sur les messages en masse après le 31 mars.

Des sources de l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (TRAI) ont déclaré que le NIC avait assuré au régulateur qu’il était prêt à aider les organisations et les agences gouvernementales et à résoudre tout problème, à mesure que de nouvelles règles pour les messages commerciaux entreraient en vigueur.

Le Centre national d’informatique (NIC) fournit un soutien technologique aux services de gouvernance. Le régulateur a écrit aux principales parties prenantes de tous les secteurs pour les informer longuement sur les règles et les exhorter à conseiller aux entités et organisations sous leur juridiction de «se conformer strictement à la nouvelle exigence réglementaire sans plus tarder».

Dans le cadre de ce programme de sensibilisation, TRAI a également sondé les associations industrielles CII, FICCI, Assocham, Nasscom et COAI, les exhortant à informer leurs organisations membres des nouvelles exigences réglementaires, ont indiqué les sources. TRAI a également écrit à des entités telles que NIC, CDAC ainsi qu’à toutes les organisations gouvernementales qui profitent des SMS concessionnels.

Cela s’ajoute à la sensibilisation des principaux ministères centraux et des secrétaires en chef des États sur la question. La nouvelle exigence réglementaire de TRAI pour les messages commerciaux, basée sur la technologie blockchain, vise à freiner les messages non sollicités et frauduleux.

Les normes exigent que les entités de bonne foi qui envoient des messages texte commerciaux enregistrent des en-têtes et des modèles de message auprès des opérateurs de télécommunications.

Les SMS et les OTP, lorsqu’ils sont envoyés par des entités utilisatrices (banques, sociétés de paiement et autres), sont comparés aux modèles enregistrés sur la plate-forme blockchain – un processus appelé nettoyage des SMS. L’attribution de l’en-tête, l’enregistrement du modèle et divers autres contrôles et contrepoids permettraient de vérifier l’identité et le but de la communication par des entités authentiques.

Plus tôt ce mois-ci, cependant, les transactions, y compris les opérations bancaires, les paiements par carte de crédit et certains autres services impliquant des SMS et la génération OTP, avaient été confrontées à une panne majeure lorsque les opérateurs de télécommunications ont mis en œuvre les normes TRAI sans les mesures d’équilibrage mises en place par les principales entités (qui envoient de bonne foi messages commerciaux en masse).

À la suite de la perturbation, TRAI avait donné une pause temporaire à ces entreprises, mais avait insisté pour qu’elles prennent des mesures immédiates pour se conformer aux normes. Le régulateur des télécommunications a publié ce vendredi une liste de 40 entités principales «défaillantes», dont de grandes banques comme HDFC Bank, State Bank of India et ICICI Bank, qui ne respectaient pas ses normes réglementaires sur les messages commerciaux en masse, malgré des rappels répétés.

Renforcer sa position sur la question, TRAI a averti que les entités défaillantes devraient se conformer aux exigences stipulées d’ici le 31 mars 2021 «pour éviter toute perturbation dans la communication avec les clients» à partir du 1er avril 2021. «Une opportunité suffisante ayant été donnée aux principales entités / télévendeurs à se conformer aux exigences réglementaires et que les consommateurs ne peuvent plus être privés des avantages des dispositions réglementaires, il a donc été décidé qu’à partir du 1er avril 2021, tout message échouant dans le processus d’épuration en raison de la non-conformité de les exigences réglementaires seront rejetées »par le système, avait récemment déclaré TRAI dans un communiqué.

