Trai pour prendre un appel si des packs tarifaires prépayés valables mensuellement sont réalisables

L’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai) décidera prochainement si les opérateurs de téléphonie mobile devraient être invités à proposer des packs tarifaires prépayés avec une validité “ mensuelle ” dans lesquels le tarif ne sera renouvelé qu’à la même date de chaque mois, similaire au cycle tarifaire postpayé. .

Actuellement, la plupart des packs tarifaires prépayés ont une période de validité prédéfinie de 28/56/84 jours, mais le régulateur a reçu plusieurs références concernant le pack de validité de 28 jours, présenté comme un pack mensuel. Les clients ont souligné qu’avec le pack de validité de 28 jours, qui est le plan tarifaire le plus important, ils doivent effectuer 13 recharges en un an. Si la recharge peut être effectuée sur une base mensuelle, seules 12 recharges doivent être effectuées par an.

Pour les tarifs postpayés, le cycle de facturation fonctionne sur une base mensuelle, quel que soit le nombre de jours dans un mois. Lorsque Trai a interrogé les opérateurs sur la faisabilité d’offrir un pack prépayé à validité mensuelle, les opérateurs télécoms ont exprimé leur incapacité à le faire. Ils ont souligné que dans les services prépayés, il doit y avoir clarté et objectivité dans la durée pendant laquelle les services doivent être fournis et que le «mois» ayant un nombre de jours variable, il ne devrait pas être la base des tarifs des services prépayés.

Les opérateurs télécoms ont également souligné que contrairement aux services postpayés, où un concept de cycle de facturation fixe sur une base mensuelle est suivi, les services prépayés reprennent à partir de la date de recharge et suivent la période de validité du tarif exprimée en nombre de jours plutôt qu’une facturation mensuelle fixe. période. Même dans le cas où une offre tarifaire de 30 jours est obligatoire, les clients devront recharger plus d’une fois par mois avec 31 jours.

Mais dans un examen international des tarifs prépayés, Trai a découvert qu’un opérateur au Royaume-Uni propose des tarifs “ pay as you go ” pour une durée d’un mois et que les tarifs se renouvellent automatiquement le même jour de chaque mois, ce qui en pratique est similaire à services postpayés. Verizon USA suit également un système mensuel de facturation de ses services prépayés.

«Ainsi, compte tenu des pratiques internationales et compte tenu du fait que les tarifs des services postpayés sont également fixés sur une base mensuelle malgré l’évolution du nombre de jours selon les mois, certaines des préoccupations des fournisseurs de services de télécommunications peuvent être déplacées», a déclaré Trai dans un document de consultation sur la question.

Toutes les parties prenantes, y compris les opérateurs télécoms, peuvent soumettre leurs commentaires sur la question avant le 11 juin.

