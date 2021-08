Trai propose aux entreprises d’être autorisées à obtenir de la bande passante de satellites étrangers

Outre le spectre, Trai a couvert la plupart des aspects de la connectivité par satellite pour les applications à faible débit.

L’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai) a recommandé jeudi diverses mesures habilitantes pour promouvoir l’utilisation de la connectivité par satellite pour les applications à faible débit et les appareils IoT, mais s’est abstenue de suggérer une quelconque méthode d’attribution du spectre pour de tels services.

Selon des sources, le régulateur ne fera ses recommandations sur l’attribution du spectre – qu’il s’agisse d’une mise aux enchères ou d’une attribution administrative – qu’après avoir obtenu une référence du département des télécommunications (DoT).

Au fur et à mesure que les services de communications par satellite s’accélèrent, il y a eu une division claire entre l’industrie des télécommunications en ce qui concerne l’attribution du spectre. Alors que des entreprises comme Reliance Jio et Vodafone Idea souhaitent que les enchères soient le seul moyen d’attribuer le spectre, Bharti, qui est également le promoteur de la société de satellites OneWeb, s’oppose à la mise aux enchères des ondes pour de tels services.

Outre le spectre, Trai a couvert la plupart des aspects de la connectivité par satellite pour les applications à faible débit. Par exemple, il a été proposé que les entreprises soient autorisées à obtenir de la bande passante de satellites étrangers et dans toutes les bandes de satellites pour fournir des services. Actuellement, les entreprises ne peuvent pas acheter de bande passante à partir de satellites étrangers et cela a été une demande clé de l’industrie des satellites. Trai a déclaré que le gouvernement pourrait publier une liste de satellites/systèmes de satellites étrangers approuvés sur la base de leur évaluation technique et de sécurité, auprès desquels les titulaires de licence de service peuvent se procurer les capacités satellitaires.

Pour des raisons de sécurité, les titulaires de licence de service devraient être mandatés pour établir la station terrienne en Inde correspondant au système satellitaire étranger choisi. Pour rendre les services moins chers et abordables, Trai a autorisé l’embauche de capacités étrangères pour une période plus longue selon les besoins au lieu de trois à cinq ans, la suppression des frais de facilitation par le gouvernement lors de l’embauche de capacités étrangères, la location de la capacité satellitaire directement auprès de l’étranger choisi. satellite et en réduisant le rôle des intermédiaires et en supprimant les frais d’exploitation du réseau et de centre de contrôle (NOCC) en vigueur.

Il a été recommandé que le DoT mette en place un portail en ligne complet à guichet unique pour toutes les agences impliquées dans l’octroi de diverses approbations telles que le département de l’espace, le DoT, etc. et de manière limitée dans le temps. Toutes les lignes directrices, les formulaires de demande, les détails des frais, les processus, les délais et l’état de la demande doivent être mis à disposition de manière transparente sur le portail.

La connectivité par satellite pour l’IoT et les applications à faible débit peut être fournie par les titulaires de licence selon la portée de leur autorisation en utilisant tout type de modèle de topologie de réseau. Les applications à faible débit binaire et les appareils IoT nécessitent des terminaux à faible coût, à faible consommation et de petite taille capables d’effectuer efficacement la tâche de transfert de signal avec une perte minimale. De nombreuses zones peu peuplées avec des activités économiques importantes adaptées aux services liés à l’IoT peuvent ne pas avoir de couverture terrestre ou d’autres formes de connectivité. Par conséquent, les satellites peuvent aider à combler cet écart en fournissant une couverture même dans les zones les plus reculées et aideront à remplir la mission Connect India, a déclaré Trai.

