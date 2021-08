Trai recommande une catégorie distincte pour les fournisseurs de réseau

in

Selon Trai, « les recommandations visent à créer une autorisation de licence distincte pour le fournisseur de réseau d’accès et à fournir un cadre général pour les VNO cherchant et concluant un accord avec les fournisseurs de réseau. »

Pour promouvoir le partage des ressources de télécommunications, l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai) a recommandé la création d’une catégorie distincte de fournisseur de réseau d’accès, qui peut établir et maintenir un réseau de télécommunications, à la fois sans fil et filaire, et vendre ses services aux opérateurs de réseaux virtuels ( VNO) à des fins de vente au détail.

Toute entreprise autorisée en tant que fournisseur de réseau d’accès peut établir une infrastructure de télécommunications, acheter du spectre par le biais d’enchères et partager et échanger du spectre avec d’autres opérateurs de télécommunications, mais ne peut pas offrir de services directement aux consommateurs finaux.

L’autorité pense que lorsque la 5G arrivera en Inde, ces fournisseurs de réseau seront recherchés car ils peuvent mettre en place un réseau de télécommunications dans certaines zones et vendre des services aux VNO. Même les opérateurs de télécommunications existants peuvent utiliser les services des fournisseurs de réseau dans les zones où ils ne disposent pas de leur propre infrastructure.

Selon Trai, « les recommandations visent à créer une autorisation de licence distincte pour le fournisseur de réseau d’accès et à fournir un cadre général pour les VNO cherchant et concluant un accord avec les fournisseurs de réseau. »

L’autorité pense que la mise en œuvre de ces recommandations entraînera probablement un partage accru des ressources du réseau, une réduction des coûts, attirera des investissements, renforcera le segment de la prestation de services et pourrait également s’avérer être un catalyseur de la prolifération des services 5G.

Cependant, il faut voir combien d’entreprises viennent réellement mettre en place des réseaux de télécommunications car le secteur est très capitalistique. L’industrie des télécommunications est déjà sous pression financière, avec un opérateur confronté à une crise financière aiguë.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.