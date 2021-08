Trai rejette le prix plancher, déclare que le gouvernement devrait soulager les opérateurs de télécommunications

in

Ce partage de la charge s’est en quelque sorte perdu au fil des années, les opérateurs n’augmentant pas davantage les tarifs et le gouvernement n’ayant pas pris d’autres mesures d’allègement liées à la réduction des frais de licence et d’utilisation du spectre.

Rejetant la demande des opérateurs de télécommunications, en particulier Vodafone Idea, de fixer un prix plancher pour les tarifs voix et données, la Telecom Regulatory Authority of India (Trai) a lancé la balle dans le camp du gouvernement en lui laissant la responsabilité de soulager les secteur.

C’est la deuxième fois que le régulateur signale qu’il n’avancera aucune proposition concernant un prix plancher. L’opinion qui a émergé au sein de Trai est que la fixation d’un prix plancher serait contestée par la Commission indienne de la concurrence (CCI) car cela reviendrait à faire du régulateur une partie d’un cartel industriel. Les responsables ont déclaré que Trai voulait éviter toute sorte de bataille de territoire entre deux régulateurs.

Le régulateur est apparemment d’avis que le gouvernement et l’industrie devraient travailler ensemble pour remettre le secteur sur les rails. Par exemple, les opérateurs devraient faire le premier pas en augmentant les tarifs et le gouvernement devrait prendre des mesures telles que la réduction des frais de licence, les frais d’utilisation du spectre, la prolongation de la période de moratoire pour le paiement des tranches de spectre différées, etc. arriver en 2019 après l’ordonnance de la Cour suprême en octobre de la même année sur les cotisations brutes ajustées, qui a porté un coup mortel à certains opérateurs.

Le gouvernement a prévu un moratoire sur les versements différés du spectre pendant deux ans – FY21 et FY22 – , a demandé à la Cour suprême de demander que les opérateurs soient autorisés à payer leurs cotisations AGR par versements étalés sur 20 ans (le tribunal a finalement accepté une période de 10 ans) , et les opérateurs ont de leur côté augmenté leurs tarifs en décembre 2019.

Avec des opérateurs comme Bharti Airtel et Vodafone Idea qui ont récemment augmenté les tarifs pour leurs utilisateurs post-payés – Bharti a également augmenté pour ses utilisateurs prépayés d’entrée de gamme -, la scène est à nouveau prête pour que le gouvernement remplisse sa part de l’engagement. , se sent Trai.

Le Trai a déjà par le passé émis des recommandations sur la réduction de la redevance de 8% de l’AGR des opérateurs à 6% en réduisant de deux points de pourcentage le prélèvement de l’obligation de service universel de 5%. Il a également émis une recommandation pour rationaliser le calcul de l’AGR en indiquant quels revenus des opérateurs doivent être pris en compte et ce qui doit être exclu du calcul de la redevance. Puisqu’il s’agit de décisions politiques, l’appel final doit être pris par le gouvernement.

Juste la réduction des frais de licence de deux points de pourcentage fournirait un allégement d’environ Rs 3 000 crore par an aux opérateurs.

Vodafone Idea, qui continue d’être en difficulté et n’est pas en mesure de lever des fonds pour faire face à ses paiements statutaires au gouvernement, avait récemment appelé le régulateur et le gouvernement. Il a demandé au régulateur un prix plancher pour les tarifs et au gouvernement une nouvelle prolongation d’un an du moratoire sur le paiement des tranches de spectre différées.

Alors que le Trai a exprimé son incapacité à établir le prix plancher, le département des télécommunications (DoT) envisage un plan d’allègement pour les opérateurs qui pourrait inclure une rationalisation de la taxe AGR, une réduction des frais de licence et du SUC et une prolongation de la période de moratoire. Le DoT a besoin de l’accord du ministère des Finances avant d’aller de l’avant car tous ces aspects ont des implications en termes de revenus pour le gouvernement.

En plus de garantir que le marché des télécommunications continue d’être un marché à trois acteurs, il est dans l’intérêt du gouvernement de veiller à ce que Vodafone Idea survive car une grande partie de son argent est bloquée dans l’entreprise. À titre d’illustration, la dette nette de Vodafone Idea s’élève à Rs 1,8 crore lakh, dont les cotisations gouvernementales sous forme de paiement différé du spectre (Rs 96 300 crore) et les cotisations AGR (Rs 61 000 crore) sont d’environ Rs 1,57 lakh crore.

