Train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad : appels d’offres pour la construction d’un tunnel dans le cadre du premier projet de train à grande vitesse en Inde

Le coût total du projet de couloir de train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad est fixé à un montant de Rs 1,08 lakh crore.

Train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad : vendredi, la National High Speed ​​Railway Corporation Limited (NHSRCL) a lancé un appel d’offres pour la construction d’un tunnel de 21 km de long pour le premier projet de train à grande vitesse de l’Inde, le corridor ferroviaire à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad. Un porte-parole de la NHSRCL a déclaré dans un rapport de la PTI que le tunnel sera construit entre la station de métro du complexe Bandra-Kurla et Shilphata dans le district de Thane, Maharashtra. La NHSRCL a lancé un appel d’offres pour les travaux de creusement du tunnel à 21 kilomètres sous terre, y compris un tunnel sous-marin de 7 kilomètres de long qui sera construit à l’aide d’un tunnelier (TBM) ainsi que de la nouvelle méthode autrichienne de creusement de tunnel (NATM), a déclaré le porte-parole.

Le responsable a ajouté que le paquet est ouvert aux entreprises indiennes et japonaises. Selon le rapport, le coût total du projet de couloir de train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad est fixé à un montant de Rs 1,08 lakh crore. Conformément au modèle d’actionnariat pour le projet de corridor ferroviaire à grande vitesse, le gouvernement central doit payer 10 000 crore de Rs au NHSRCL, tandis que les gouvernements des États du Maharashtra et du Gujarat doivent payer un montant de 5 000 crore de Rs chacun. Le montant restant doit être payé par le biais d’un prêt du Japon à 0,1% d’intérêt, ajoute le rapport.

Plus tôt ce mois-ci, des offres financières ont été ouvertes par la National High Speed ​​Rail Corporation Limited pour la conception ainsi que la construction d’env. 18 kilomètres du viaduc entre Anand et Sabarmati, y compris les gares ferroviaires à grande vitesse des villes d’Ahmedabad et de Sabarmati pour le projet de corridor ferroviaire à grande vitesse de Mumbai Ahmedabad dans le cadre du paquet C7. Les offres financières de quatre soumissionnaires techniquement qualifiés ont été ouvertes et, selon la société, IRCON – DINESHCHANDRA JV est le plus bas soumissionnaire. Sur le prochain corridor ferroviaire à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad, les trains à grande vitesse circuleront à une vitesse de 320 km/h, couvrant une distance de 508 kilomètres et un total de 12 stations.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.