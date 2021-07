Train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad : Ashwini Vaishnaw examine l’état du premier projet de chemin de fer à grande vitesse en Inde

Ashwini Vaishnaw a passé en revue le premier projet de train à grande vitesse du pays.

Dimanche, le nouveau ministre des chemins de fer de l’Union, Ashwini Vaishnaw, a passé en revue le premier projet de train à grande vitesse du pays entre Ahmedabad et Mumbai. Au cours d’une réunion d’examen, Vaishnaw a été informé de l’état du projet de train à grande vitesse par le directeur général de la National High Speed ​​Rail Corporation Limited (NHSRCL), son agence d’exécution. Selon des responsables cités dans un rapport de la PTI, jusqu’à présent, 1 035 hectares ont été acquis sur le total de 1 396 hectares de terrain requis pour le projet de train à grande vitesse. Sur les 74% d’acquisition de terres jusqu’à présent, la majorité de 96% se situent dans le Gujarat, tandis que seulement 25% se trouvent dans l’État du Maharashtra. Par ailleurs, 96% des terrains nécessaires au projet de Dadra Nagar Haveli ont déjà été acquis, ont-ils précisé.

Selon eux, les contrats de génie civil pour la construction de 92% du tracé du corridor ferroviaire à grande vitesse – 325 kilomètres sur 351 kilomètres ainsi que cinq gares – ont été attribués au Gujarat et dans le territoire de l’Union de Dadra Nagar Haveli, et dans la région, les travaux de construction ont déjà commencé, employant près de 2 200 personnes et 300 machines majeures. Environ 90 % des terrains ont déjà été remis à des entrepreneurs pour des travaux de construction. De plus, plus de 5 300 dessins liés à diverses structures ont été soumis à la LNHSRL par des entrepreneurs. De plus, une enquête géotechnique a été achevée à 785 emplacements ainsi que le moulage de pieux d’essai a été achevé à six emplacements, ont déclaré les responsables. Actuellement, des travaux de construction sont en cours sur 10 sites.

Les responsables ont déclaré que le contrat pour les 8% restants du tracé ainsi que pour les trois stations restantes du Gujarat devrait être attribué d’ici la fin de l’année et pour le dépôt de matériel roulant de Sabarmati, il sera attribué au début de l’année prochaine. D’ici le dernier trimestre de cette année, des travaux de construction de voies sur 237 kilomètres devraient également être attribués et le reste des travaux de voie au Gujarat d’ici le début de l’année prochaine. Le travail dans l’État du Maharashtra se limite à l’acquisition de terres et au transfert de services publics, ont déclaré les responsables. Selon eux, le principal obstacle à l’attribution du contrat dans la partie du Maharashtra du tracé du train à grande vitesse est la disponibilité des terres, car au moins 80 % des terres doivent être disponibles avant que les travaux ne puissent être attribués.

