Train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad : la NHSRCL organise des programmes de formation dans le laboratoire d’investigation géotechnique de Surat

Ce laboratoire d’investigation géotechnique est considéré comme le plus grand laboratoire géotechnique d’Asie. (image : site Web de la LNSCLH)

Projet de train à grande vitesse Mumbai – Ahmedabad : conformément au programme national de développement des compétences du gouvernement Modi, la National High Speed ​​Rail Corporation Limited (NHSRCL) organise des programmes de formation pour les étudiants en génie civil du laboratoire d’investigation Geo Technical, qui est mis en place par Larsen & Toubro (L&T) dans la ville de Surat, Gujarat, pour le projet de train à grande vitesse Mumbai – Ahmedabad. Le conglomérat multinational L&T exécute les travaux de génie civil entre Vapi et Ahmedabad dans l’État du Gujarat. Le prochain projet de train à grande vitesse Mumbai – Ahmedabad, long de 508 km, sera le premier corridor de train à grande vitesse de l’Inde. Le projet de train à grande vitesse, qui couvrira 12 gares au total, est exécuté par la NHSRCL.

Le laboratoire d’investigation géotechnique est considéré comme le plus grand laboratoire géotechnique d’Asie. Le laboratoire a généré des opportunités d’emploi pour environ 900 personnes (400 dans les laboratoires et 500 sur le terrain), y compris des techniciens, des ingénieurs et des ouvriers qualifiés. Ce laboratoire d’investigation géotechnique est bien équipé avec des équipements d’investigation de pointe. L’installation peut effectuer jusqu’à 3 500 tests par jour grâce à 20 ingénieurs géotechniciens et 188 techniciens de laboratoire, selon un communiqué publié par la NHSRCL.

Au cours de la formation, les étudiants en génie civil se familiarisent avec les instruments, qui sont utilisés pour diverses enquêtes géotechniques. Outre les conférences, des tests sur le terrain tels que le test de charge sur pieux, le test de charge sur plaque sont également démontrés pour déterminer les caractéristiques du sol par le biais d’essais en laboratoire. Dans cette installation, le premier groupe de 35 étudiants de l’Institut national de technologie Sardar Vallabh Bhai (SVNIT) de Surat a déjà reçu une formation.

Selon NHSRCL, le projet de train à grande vitesse Mumbai – Ahmedabad a également stimulé la configuration locale de l’enquête Geotech dans la mise à niveau de leur ancien équipement. Près de 15 laboratoires à Surat, Valsad, Vadodara, Ahmedabad et Anand ont également modernisé leur infrastructure pour se conformer aux normes internationales requises pour le projet de train à grande vitesse. Sur les sites du projet, des machines d’essai au sol entièrement automatiques et semi-automatiques ont été déployées, a ajouté la Société.

