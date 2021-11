Train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad : lancement de la coulée d’une poutre-caisson de 970 tonnes pour le premier projet de train à grande vitesse en Inde

Ministre d’État aux Chemins de fer Darshana Jardoch qui était présent lors de l’inauguration.

Train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad : Lundi, le coulage d’une poutre-caisson en béton précontraint (PSC) pleine portée devant être utilisé pour le premier corridor de train à grande vitesse Ahmedabad-Mumbai en Inde a été lancé. Le ministre d’État aux Chemins de fer Darshana Jardoch, qui était présent lors de l’inauguration, a déclaré dans un rapport de la PTI que le premier essai du train à grande vitesse entre les gares de Surat et de Bilimora au Gujarat aurait probablement lieu d’ici juillet 2026. Lundi, le La coulée de la poutre a été lancée dans un chantier de coulée près du village de Naslipore, et il s’agissait de la deuxième poutre-caisson PSC en cours de développement pour le couloir du train à grande vitesse, a déclaré l’agence d’exécution du projet, la National High Speed ​​Rail Corporation Limited (NHSRCL).

Il y a quatre jours, la première poutre à pleine portée de ce type a été construite dans un chantier de coulée dans le district d’Anand, a indiqué l’agence, ajoutant que la poutre-caisson de 40 mètres de portée pèsera environ 970 tonnes. Selon la NHSRCL, la poutre-caisson PSC, qui sera la plus lourde de l’industrie de la construction indienne, est coulée en une seule pièce, c’est-à-dire sans aucun joint de construction, avec 42 tonnes d’acier et 390 mètres cubes de béton. Jardosh a également déclaré que c’était la première fois qu’une poutre aussi grande serait coulée en Inde. Comme le processus de lancement du premier était sept fois plus rapide, les poutres à pleine portée ont été préférées aux poutres segmentaires, a déclaré la NHSRCL. Il a en outre ajouté que 23 chantiers de coulée, sur des parcelles allant de 16 acres à 93 acres, ont été installés le long du tracé du corridor ferroviaire à grande vitesse.

Pendant ce temps, L&T Construction a déclaré avoir commencé à couler des poutres-caissons à pleine portée pour le projet de train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad à Navsari, près de la ville de Surat, afin de construire des viaducs pour le couloir surélevé. Ces poutres, pesant 970 tonnes, comptent parmi les travées en béton précontraint les plus lourdes du pays, a indiqué la société. Le projet a une longueur de 508 kilomètres, dont 348 kilomètres de tronçon dans le Gujarat, 156 kilomètres de tronçon dans le Maharashtra et 4 kilomètres dans le territoire de l’Union de Dadra et Nagar Haveli.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.