Train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad : l’équipement de lancement autochtone à pleine envergure a été signalé pour accélérer le développement

Cet équipement accélérera la construction du corridor du train à grande vitesse.

Corridor de train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad : le ministre des chemins de fer Ashwini Vaishnaw, par vidéoconférence, a signalé l’équipement de lancement complet – Straddle Carrier et Girder Transporter, conçu et fabriqué dans le cadre de l’initiative “Make in India”, pour accélérer la construction du viaduc pour le prochain Mumbai -Projet de corridor de train à grande vitesse d’Ahmedabad (MAHSR). Vaishnaw a déclaré que dans le but d’encourager l’initiative du gouvernement Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan, un équipement de lancement complet d’une capacité de 1100 MT est développé localement par Larsen & Toubro à Kanchipuram, Chennai. Cet équipement accélérera la construction du corridor du train à grande vitesse.

Les travaux d’aménagement ont déjà commencé sur 325 kilomètres (au Gujarat) sur les 508 kilomètres de corridor entre les villes de Mumbai et Ahmedabad. Pour le projet MAHSR, plus de 97 pour cent des terres ont été acquises par la NHSRCL jusqu’à présent dans le Gujarat et Dadra & Nagar Haveli, tandis que 30 pour cent des terres ont été acquises dans l’État du Maharashtra. Pour le développement des superstructures de viaduc du MAHSR, le NHSRCL adoptera des méthodologies de construction de pointe telles que le FSLM. Avec l’aide de cette technologie, la méthode de lancement des poutres pour le projet sera accélérée comme pour le viaduc à double voie, les poutres préfabriquées de pleine longueur seront érigées en une seule pièce.

Selon le ministère des Chemins de fer, pour le corridor à grande vitesse, les poutres-caissons préfabriquées en béton précontraint standard (plage de poids de 700 à 975 tonnes métriques) d’une portée de 30 mètres, 35 mètres et 45 mètres seront lancées en utilisant la méthodologie FSLM. La poutre-caisson en béton précontraint la plus lourde de 40 mètres de long et pesant 975 MT sera utilisée pour la première fois dans l’industrie de la construction indienne pour le train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad, qui sera le premier projet de train à grande vitesse du pays. Pour la construction du viaduc de 325 kilomètres de superstructures de viaduc entre les villes de Vapi et Ahmedabad dans l’État du Gujarat, 20 équipements de lancement de ce type seront nécessaires au total.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.