Train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad : les habitants des bidonvilles déplacent le Gujarat HC contre le premier corridor ferroviaire à grande vitesse de l’Inde

Projet de train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad : récemment, 318 personnes ont été expulsées d’un bidonville pour faire place au premier projet de train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad du pays. Ainsi, pour faciliter leur réinsertion, ils se sont adressés à la Haute Cour du Gujarat pour demander des directives aux autorités. Lundi, la pétition a été présentée devant un banc de division composé du juge en chef Vikram Nath et du juge Biren Vaishnav. Selon un rapport de la PTI, la Haute Cour du Gujarat a ordonné de signifier des copies anticipées du plaidoyer à la zone ferroviaire occidentale des chemins de fer indiens, la National High-Speed ​​Rail Corporation Limited (NHSRCL) – l’autorité qui met en œuvre le corridor ferroviaire à grande vitesse projet, et Ahmedabad Municipal Corporation (AMC). La Haute Cour a mis l’affaire en délibéré jeudi.

Dans le plaidoyer, présenté par Bandhkaam Mazdoor Sangathan, un syndicat de travailleurs, les habitants du bidonville de JP Ni Chali situé dans la région de Sabarmati, dans le Gujarat, qui ont été touchés, ont déclaré qu’ils vivaient dans le bidonville depuis plus de 30 ans, mais qu’ils avaient été expulsés par les autorités. pour faire place au prochain projet de train à grande vitesse, sans aucune disposition pour la réhabilitation et les sans-abri.

Le plaidoyer indiquait que malgré une assurance verbale de réhabilitation des personnes de la NHSRCL, un avis leur avait été délivré par l’administration des chemins de fer le 22 février 2021, pour expulsion dans un délai de sept jours. Il a en outre indiqué que malgré les représentations faites devant l’AMC et la zone Western Railway, l’administration des chemins de fer indiens avait commencé à démolir leurs maisons le 15 mars, laissant ces personnes sans aucun abri. Les personnes touchées ont un besoin urgent de réhabilitation, a ajouté le plaidoyer.

L’introduction du prochain train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad en Inde, connu au Japon sous le nom de Shinkansen, devrait marquer le passage du pays à une ère de trains à grande vitesse capables d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 350 km/h. . Sur le corridor ferroviaire à grande vitesse de 508,17 kilomètres de long, 348,04 kilomètres tomberont dans l’État du Gujarat, 155,76 kilomètres dans l’État du Maharashtra et 4,3 kilomètres à Dadra et Nagar Haveli.

