Train à grande vitesse Mumbai-Nagpur : voyagez en 4 heures ! DPR en préparation pour un autre projet de corridor ferroviaire à grande vitesse

Le RMR du corridor ferroviaire à grande vitesse devrait être soumis au gouvernement au début de l’année prochaine.

Projet de train à grande vitesse Mumbai-Nagpur : Bientôt, les villes de Mumbai et Nagpur dans le Maharashtra verront probablement une connectivité ferroviaire à grande vitesse ! Un rapport de projet détaillé (DPR) est en cours de préparation par la National High-Speed ​​Rail Corporation Limited (NHSRCL) pour le corridor proposé de train à grande vitesse de 766 kilomètres entre Mumbai et Nagpur. Le RMR du corridor ferroviaire à grande vitesse devrait être soumis au gouvernement au début de l’année prochaine. Selon des responsables, pour le projet de train à grande vitesse Mumbai-Nagpur, une série d’enquêtes, y compris l’enquête aérienne, l’enquête lidar, l’évaluation de l’impact social (SIA) ainsi que l’évaluation de l’impact environnemental (EIA), ont été réalisées. Les données collectées sont en cours d’analyse pour le rapport détaillé du projet, a déclaré un responsable dans un rapport d’IE.

Le projet de train à grande vitesse Mumbai-Nagpur traversera jusqu’à 10 districts. Dans certains districts, il serait nécessaire d’acquérir des terres pour le projet, selon les responsables. Le projet de train à grande vitesse Mumbai-Nagpur vise à réduire de plus de 50 % le temps de trajet entre les deux villes du Maharashtra. À l’heure actuelle, il faut près de 12 heures pour atteindre Nagpur depuis la capitale financière par la route, et le projet de corridor ferroviaire à grande vitesse devrait réduire le temps de trajet à quatre heures, a déclaré un responsable. Une fois le projet sanctionné par le gouvernement, la suite de la procédure sera décidée, a ajouté le responsable.

Selon des responsables, la possibilité de faire circuler des trains à grande vitesse parallèlement à Mumbai-Nagpur Samruddhi Mahamarg est également à l’étude. Actuellement, une autoroute à six voies de 700 km entre Mumbai et Nagpur est en cours de construction par la Maharashtra State Road Development Corporation.

Il y a quelques jours, un protocole d’accord a été signé entre la NHSRCL et la Japan Railway Track Consultant Company (JRTC) pour la conception des travaux de voie HSR pour le paquet T 3 (couvrant une distance de 116 Kms entre Vadodara et Sabarmati Depot et Workshop Gujarat), pour le pays premier projet de train à grande vitesse, reliant Mumbai et Ahmedabad.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.