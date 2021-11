Train rapide pour Cascadia ? La Colombie-Britannique, Washington et l’Oregon signent un pacte sur le transport à grande vitesse

BigStock Photo / Taras Rudenko

Washington, l’Oregon et la Colombie-Britannique ont convenu de travailler ensemble pour mettre en place des trains à grande vitesse ou d’autres formes de transport terrestre à très grande vitesse pour relier les principaux centres de population de la région de Cascadia.

En vertu d’un protocole d’entente (PE) annoncé lors de la conférence Cascadia Innovation Corridor à Vancouver, en Colombie-Britannique, mardi après-midi, les États américains et la province canadienne formeront un comité politique conjoint pour coordonner leur planification et rechercher des fonds pour l’initiative longuement discutée.

En fin de compte, l’objectif est d’amener les gens de Portland à Vancouver, en Colombie-Britannique, en aussi peu que deux heures. Un sondage publié plus tôt cette année par les partisans du concept a indiqué qu’une majorité d’électeurs de Washington et de l’Oregon soutiennent l’idée.

Le protocole d’entente indique que la nouvelle loi américaine sur l’investissement dans l’infrastructure et l’emploi et le plan Reconstruire en mieux « offrent une opportunité unique et opportune à la région de Cascadia de concourir pour un futur financement fédéral pour soutenir le projet ».

Le gouverneur de Washington Jay Inslee apparaît virtuellement à la conférence Cascadia Innovation Corridor. (Capture d’écran via webdiffusion.)

Le gouverneur de Washington Jay Inslee, l’un des signataires du protocole d’accord, a déclaré lors de la conférence qu’il espère qu’un financement d’un milliard de dollars sera mis à disposition pour « le processus de planification majeur le long de la côte ».

Inslee a déclaré que la fermeture de la frontière américano-canadienne a accru la reconnaissance de l’importance de la connexion transfrontalière régionale, illustrant « pourquoi tout ce travail que nous faisons sur le train à grande vitesse et tout le reste est si crucial ».

Le gouverneur de l’Oregon, Kate Brown, et le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, ont signé le protocole d’entente avec Inslee. Le préambule cite les défis que la croissance attendue apportera à la région de Cascadia dans les décennies à venir. La population combinée, actuellement d’environ 9,5 millions de personnes, devrait augmenter de 3 millions à 4 millions de personnes d’ici 2050.

Ces défis « nécessitent un effort régional pour développer des approches innovantes en matière d’infrastructures de transport, d’aménagement du territoire et de logement qui donnent la priorité à l’équité et à la durabilité tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre », lit-on dans le protocole d’entente.

Dans le même temps, le protocole d’entente reconnaît sa propre nature symbolique, affirmant qu’il « n’aura aucun effet juridique ou imposera une obligation juridiquement contraignante à l’État de Washington, à la province de la Colombie-Britannique ou à l’État de l’Oregon ».

Le président de Microsoft, Brad Smith. (Capture d’écran via webdiffusion.)

Le transport à grande vitesse soutient l’objectif de propagation de la croissance, de soutien à l’abordabilité du logement et de réponse au défi de l’itinérance, a déclaré le président de Microsoft, Brad Smith, dans son discours d’ouverture lors de l’événement.

« Nous pouvons garantir que lorsque les gens regardent l’avenir du train à grande vitesse et des autres formes de transport sur ce continent, ils ne regardent pas seulement la partie nord-est du continent, ils regardent également le nord-ouest, ” Smith a déclaré à la conférence mardi après-midi. « Cela doit être notre objectif. »

L’accord intervient alors que des événements mondiaux démontrent le défi de se déplacer dans la région, même aujourd’hui. Le Canada a rouvert sa frontière aux Américains vaccinés, assouplissant les restrictions imposées au début de la pandémie de COVID-19.

Des tempêtes destructrices et des pluies torrentielles se sont abattues sur la région lundi, juste au moment où des chefs d’entreprise et des gouvernements tentaient de se rendre des États-Unis au Canada pour la cinquième conférence annuelle.

L’ancien gouverneur de Washington Chris Gregoire, hôte de la conférence et PDG de Challenge Seattle, a déclaré qu’elle avait essayé plusieurs autoroutes et routes secondaires sans succès.

L’ancien gouverneur de Washington Chris Gregoire, hôte de la conférence et PDG de Challenge Seattle, ouvre la conférence Cascadia Innovation Corridor avec Greg D’Avignon, PDG du Business Council of British Columbia. (Capture d’écran via webdiffusion.)

« Je suis allé dans des endroits dont je n’ai jamais entendu parler ou où je n’ai jamais été, et je n’ai pas l’intention d’y retourner », se souvient Grégoire en ouvrant la conférence. « Et puis j’ai abandonné, je suis retourné à Sea-Tac, j’ai trouvé une chambre et j’ai pris l’avion ici ce matin. »

Les connexions interrégionales sont déjà fortes, si l’on en croit le discours sportif.

Apparaissant sur scène avec Greg D’Avignon, PDG du Business Council of British Columbia, Gregoire portait un chandail des Canucks de Vancouver, réalisant le pari qu’elle avait perdu contre D’Avignon lorsque les Canucks ont battu la nouvelle franchise de la LNH de Seattle, le Kraken, 4- 2, lors de leur premier match de saison régulière le 23 octobre.

Lors d’une session ultérieure avec Inslee, le premier ministre de la Colombie-Britannique, Horgan, a plaisanté en disant qu’il était important d’améliorer les liens culturels dans la région de Cascadia « afin que le Kraken puisse s’améliorer au fil du temps ».