Train spécial IRCTC Jyotirlinga Yatra pour couvrir Ujjain, Shirdi, la statue de l’unité et d’autres lieux ; détails du forfait

Le forfait IRCTC Jyotirlinga Yatra de 12 nuits/13 jours couvrira plusieurs lieux touristiques importants du pays.

Forfait IRCTC Jyotirlinga Yatra: Visitez les temples vénérés de Jyotirlinga en Inde avec le circuit Astha des chemins de fer indiens / train touristique spécial Bharat Darshan. Le forfait IRCTC Jyotirlinga Yatra de 12 nuits/13 jours couvrira plusieurs lieux touristiques importants du pays, notamment Ujjain, Vadodara (Statue de l’unité), Omkareshwar, Dwarka, Somnath, Nageshwar, Shani Shingnapur, Shirdi, Trambakeshwar et Kashi Viswanath. Le train partira de la gare de Durgapur le 6 septembre 2021 à 11h00. Outre le site Web de l’IRCTC, les passagers peuvent réserver leurs billets via le centre de facilitation touristique de l’IRCTC, les bureaux régionaux et les bureaux de zone.

Le voyage organisé coûtera Rs 12 285 par personne. Les points d’embarquement/de débarquement comprennent Chittaranjan, Madhupur, Dumka, Hansdia, Bhagalpur, Asansol, Durgapur, Jamtara, Jasidih, Jamalpur, Sultanganj, Kiul, Buxar, Patna, Ara, Deen Dayal Upadhyaya Junction. Le forfait tout compris du train touristique spécial du circuit d’Ástha comprendra un voyage en train de classe Sleeper non climatisé, des repas végétariens purs (y compris le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner), l’hébergement dans une salle non climatisée dans les lieux de séjour / rafraîchissement du matin , accompagnateurs pour les annonces et informations, bus touristiques non climatisés pour visiter les sites touristiques, dispositions de sécurité pour chaque autocar de train (sans armes), assurance voyage, un fonctionnaire IRCTC dans le train en tant que surintendant de train.

Conformément à la politique d’annulation de ce voyage organisé, si le billet est annulé jusqu’à 15 jours (à l’exclusion de la date de départ), alors Rs 250 seront déduits. En cas d’annulation jusqu’à 8 à 14 jours et 4 à 7 jours, 25 % du coût du forfait et 50 % du coût du forfait seront déduits respectivement. En cas d’annulation dans moins de quatre jours, aucun remboursement ne sera accordé au passager par l’IRCTC. Pour le darshan du temple et la visite des monuments, les certificats de vaccination COVID-19 ont été rendus obligatoires. Ainsi, tous les voyageurs doivent se munir de leur certificat de vaccination Covid en version papier ou dans le téléphone pendant le circuit.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.