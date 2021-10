Trains de fret long-courrier Trishul & Garuda des chemins de fer indiens : une solution efficace pour les contraintes de capacité

Trishul est le premier train long-courrier de South Central Railways composé de trois trains de marchandises, soit un total de 177 wagons.

Trains de marchandises longue distance : un grand coup de pouce pour le transport de marchandises ! Pour la première fois, Indian Railways a fait circuler avec succès deux trains de marchandises long-courriers « Trishul » et « Garuda » sur le réseau South Central Railway. Selon le ministère des Chemins de fer, ces trains de marchandises longue distance, qui sont deux ou plusieurs fois plus longs que la composition normale des trains de marchandises des chemins de fer indiens, offrent une solution très efficace au problème des contraintes de capacité dans les sections ferroviaires critiques. Certains des principaux avantages de l’exploitation de ces trains de marchandises longue distance comprennent l’économie de chemin sur les routes encombrées, l’optimisation du débit des sections critiques, un temps de transit plus rapide et une économie d’équipages.

Selon le ministère des Chemins de fer, le train long-courrier Trishul est le premier train long-courrier de South Central Railways composé de trois trains de marchandises, soit un total de 177 wagons. Le 7 octobre 2021, ce train de marchandises long-courrier a démarré de la gare de Kondapalli de la division de Vijayawada à la division de Khurda de la zone ferroviaire de la côte est. Le South Central Railway l’a suivi avec l’exploitation d’un autre similaire nommé Garuda le 8 octobre 2021 de Raichur de la division de Guntakal à Manuguru de la division de Secunderabad. Les trains de marchandises longue distance, dans les deux cas, étaient constitués de wagons ouverts vides pour le chargement de charbon, destinés principalement aux centrales thermiques.

Le ministère des Chemins de fer a en outre déclaré que la zone South Central Railway est l’une des cinq principales zones ferroviaires de chargement de fret sur le réseau des chemins de fer indiens. La majeure partie du trafic de fret de la zone ferroviaire du centre-sud se déplace sur certaines artères telles que les sections Ballarshah – Kazipet – Vijayawada, Kazipet – Secunderabad – Wadi, Visakhapatnam – Vijayawada – Gudur – Renigunta, Vijayawada – Guntur – Guntakal. Comme la majeure partie de son trafic de fret doit passer par ces routes principales, il est important que le chemin de fer zonal maximise le débit disponible sur ces sections ferroviaires critiques, a ajouté le ministère des Chemins de fer.

