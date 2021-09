Trains IRCTC Ganesh Chaturthi : les chemins de fer indiens exécuteront 261 offres spéciales Ganpati entièrement réservées avec un tarif spécial

Ces trains spéciaux du festival de Ganapati fonctionneront au tarif spécial.

Trains spéciaux du festival IRCTC Ganapati : pour le confort et la commodité des passagers des chemins de fer indiens lors du prochain festival de Ganesh Chathurthi et pour éliminer la ruée supplémentaire des voyageurs pendant la saison des fêtes, le transporteur national fera circuler 261 trains spéciaux Ganapati vers diverses destinations à travers le pays . Ces trains spéciaux du festival de Ganapati fonctionneront au tarif spécial. Selon le ministère des Chemins de fer, la zone ferroviaire centrale exploitera 201 trains spéciaux Ganapati, la zone ferroviaire Ouest exploitera 42 trains spéciaux Ganapati et la Konkan Railway Corporation Limited (KRCL) exploitera 18 trains spéciaux Ganapati. Ces services de trains spéciaux ont déjà commencé à partir de la dernière semaine d’août et se poursuivront jusqu’au 20 septembre 2021. De plus, pour libérer les passagers, les autocars de la classe Sleeper de pointe sont augmentés dans divers trains en provenance de la ville de Mumbai.

Récemment, la zone ferroviaire centrale a annoncé qu’elle exploitera des trains spéciaux du festival de Ganapati entre CSMT et Sawantwadi Road, Panvel et Sawantwadi Road, Lokmanya Tilak Terminus et Madgaon, Lokmanya Tilak Terminus et Kudal, Panvel et Kudal, Pune et Madgaon/Karmali, Panvel et Karmali /Magogne. En outre, la zone ferroviaire centrale a décidé d’augmenter les trains spéciaux Ganapati suivants chacun avec deux voitures de classe couchette :

Train numéro 01257 Lokmanya Tilak Terminus – Sawantwadi Road Special le 7 septembre 2021Train numéro 01247 Pune – Madgaon Special le 8 septembre 2021Train numéro 01259 Panvel – Sawantwadi Road Special le 8 septembre 2021Train numéro 01249 Panvel – Karmali Special le 10 septembre 2021

Pendant ce temps, le ministère des Chemins de fer a déclaré que les passagers peuvent visiter le site Web www.enquiry.indianrail.gov.in pour obtenir des informations détaillées sur les horaires des trains et leurs arrêts. Le transporteur national autorisera uniquement les détenteurs de billets confirmés à monter à bord de ces trains spéciaux. Tous les passagers sont priés par les chemins de fer indiens de se conformer à toutes les normes liées au COVID-19, les SOP, pendant le voyage, l’embarquement et à destination.

