Traitement ayurvédique Covid-19 Université des sciences pharmaceutiques et de la recherche de Delhi

La Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University (DPSRU) est à l’aube d’un traitement ayurvédique révolutionnaire pour Covid-19.

L’université a terminé les essais cliniques de phase III de Coroquil-Zn, développés en collaboration avec Remedium Therapeutics, chez des patients Covid-19 présentant des symptômes légers et modérés dans un hôpital de Bengaluru. Il attend maintenant le feu vert définitif du ministère de l’Union d’AYUSH pour commercialiser le produit. Les nouveaux ingrédients ayurvédiques réutilisés des plantes comestibles ont été identifiés par le professeur CR Babu, chef du Centre de gestion environnementale des écosystèmes dégradés de l’Université de Delhi, avec de l’oxyde de zinc.

Les essais de phase III ont étudié la réponse de la formulation chez 120 patients du groupe d’âge de 23 à 75 ans, qui ont affiché une réduction significative de la charge virale. Selon l’étude, 48 %, 94,8 % et 100 % des patients ont présenté des rapports négatifs de RT-PCR respectivement aux cinquième, septième et 14e jours de traitement. Les patients ont également retrouvé leur goût et leur odeur dans les huit jours et sont sortis de l’hôpital plus tôt que les patients recevant des soins standard.

Selon le vice-chancelier du DPSRU, le professeur Ramesh K. Goyal, Coroquil-Zn est la première formulation qui module les niveaux et/ou les récepteurs ACE-2 du virus SARS-Cov-2, lui permettant de prévenir et de traiter les symptômes de Covid-19 et de prévenir complications post-Covid.

“Je suis surpris que l’ACE-2, une cible clé pour le virus, les traitements pour Covid-19 n’aient pas été envisagés pour le développement de thérapies efficaces”, a déclaré le professeur Goyal. Coroquil-Zn a un double effet sur l’ACE-2 – il réduit l’entrée et la réplication du virus et module également le système rénine angiotensine, responsable de troubles immunitaires pouvant entraîner des complications cardiaques, respiratoires, neurologiques et autres.

Des études cellulaires menées à l’Université du Missouri ont révélé que Coroquil-Zn réduisait la charge virale en réduisant les fonctions des récepteurs ACE-2. L’université mène actuellement des études in vivo sur des animaux pour établir ses effets post-Covid dans le cerveau, les poumons et d’autres organes.

Le professeur Goyal, qui s’exprimait lors d’une interaction pour célébrer le centenaire de la découverte de l’insuline, a déclaré que le médicament est susceptible d’être efficace pour lutter même contre la variante Delta hautement contagieuse du coronavirus. Il a ajouté que le médicament peut également être utilisé comme complément alimentaire. « Je suis reconnaissant au lieutenant-gouverneur de Delhi (et chancelier du DPSRU) Anil Baijal de nous avoir encouragés à travailler pour ce traitement », a-t-il déclaré. C’est Baijal qui a dirigé l’équipe universitaire vers le parc de la biodiversité d’Aravalli, où ils ont identifié et collecté la plante utilisée dans la formulation.

