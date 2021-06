Traitement Cocktail Anticorps pendant le Covid-19 : voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet

Le traitement par cocktail d’anticorps monoclonal n’est pas nouveau et a été enrôlé comme l’une des options de traitement que le système immunitaire naturel fonctionne pour lutter contre le cancer. (Image représentative : IE)

Par le Dr BS Ajai Kumar,

Avec COVID-19 nous engloutissant tous mentalement, physiquement et socialement, il y a eu une responsabilité supplémentaire pour les fabricants de médicaments de trouver des solutions innovantes et fraîches qui fonctionnent pour le bien-être des personnes, y compris, bien sûr, le vaccin. Les fabricants de médicaments ont fait de leur mieux jusqu’à présent. Alors que nous nous efforçons de garantir que tout le monde est vacciné, certaines thérapies immédiates sont nécessaires qui pourraient éventuellement retarder les effets négatifs du COVID-19 sur le corps humain.

Récemment, il y a eu beaucoup de discussions positives après l’annonce et la sortie du traitement par cocktail d’anticorps monoclonaux en Inde. Il est considéré comme un changeur de jeu dans le contexte actuel et pourrait éventuellement être LA solution que recherche la communauté de la santé. Le traitement par cocktail d’anticorps monoclonal n’est pas nouveau et a été enrôlé comme l’une des options de traitement utilisées par le système immunitaire naturel pour lutter contre le cancer.

Ces molécules modifiées produites en laboratoire sont conçues pour servir d’anticorps de substitution capables de restaurer, d’améliorer ou d’imiter l’attaque du système immunitaire contre les cellules cancéreuses. Ce traitement cocktail d’anticorps aide à inverser le cancer et à sauver la vie des patients.

C’est une bonne percée dans une période sans précédent. Avec cette place centrale, le moins que nous voulons réaliser est d’éliminer la peur du Covid et d’aider spécialement le traitement des patients atteints de cancer.

Voici ce que nous devons savoir et comprendre :

Les patients à haut risque sont ceux de plus de 60 ans présentant des comorbidités telles que l’obésité, le diabète ou des maladies cardiovasculaires, pulmonaires, rénales, hépatiques sévères, immunodéprimés, c’est-à-dire traitement du cancer, greffe de moelle osseuse ou mal contrôlé ou signe de SIDA), drépanocytose, thalassémie et utilisation prolongée de médicaments affaiblissant le système immunitaire. Une combinaison d’anticorps neutralisants, Casirivimab et Imdevimab a été approuvée pour une utilisation d’urgence restreinte par l’autorité de réglementation indienne, CDSCO, pour COVID-19 léger à modéré chez les adultes et les patients pédiatriques atteints d’une infection à covid-19 confirmée en laboratoire et qui présentent un risque élevé de COVID-19 sévère – avec un risque d’hospitalisation. Ce cocktail est efficace pour réduire l’hospitalisation chez environ 70 % des candidats éligibles ( 12 ans et plus, pesant au moins 40 kg, qui ne sont pas des patients hospitalisés et ne nécessitent pas de supplémentation en oxygène) lorsqu’il est administré dans les 7 jours suivant le ensemble des symptômes. Il est sans danger pour les patients atteints d’insuffisance rénale chronique, d’insuffisance hépatique chronique et les personnes immunodéprimées sans effets secondaires importants. C’est une bonne alternative compte tenu de son profil de sécurité et de son absence de rôle dans l’immunomodulation. Le casirivimab et l’imdevimab doivent être administrés ensemble après confirmation de l’infection, dans les 10 jours suivant l’apparition des symptômes. Les données montrent qu’il fonctionne mieux dans les 3 jours suivant l’apparition des symptômes et son efficacité jusqu’à 7 jours après l’apparition des symptômes. L’approbation de l’EUA (autorisation d’utilisation d’urgence) est de 10 jours maximum. L’efficacité est en corrélation avec une charge virale élevée qui se manifeste généralement jusqu’à 5 jours après l’apparition des symptômes. Selon des essais récents, des doses de 600 mg de casirivimab et 600 mg d’imdevimab sont recommandées en Inde. Les essais les plus récents ont également utilisé la méthode de dosage sous-cutané comme option. Cela offre la possibilité d’administrer le médicament facilement, potentiellement même à la maison. Les effets secondaires possibles incluent des réactions telles que fièvre, difficultés respiratoires, frissons, fatigue, inconfort, faiblesse, nausées, maux de tête, irritation de la gorge, éruption cutanée, etc. Des réactions d’hypersensibilité sévères ont été signalé rarement. Le cocktail est connu pour résister aux variantes de souches d’origine britannique, sud-africaine, brésilienne, new-yorkaise et californienne

La prévention est la clé – si les patients reçoivent le médicament cocktail au bon moment, il est possible d’éviter la gravité / l’hospitalisation, en particulier dans les cas chroniques. Avec la situation actuelle où nous manquons de ressources, nous devons faire tout ce qui retarde ou empêche un état chronique chez les patients touchés par le covid-19 et contribue à contrôler le fardeau du secteur de la santé et des familles.

(L’auteur est président exécutif et chef de la direction de HCG. Il a reçu le prix Ernst and Young de l’entrepreneur de l’année, le prix CII Regional Emerging Entrepreneurs et le prix BC Roy de l’Indian Science Monitor. Il est également récipiendaire du prix Prix ​​Karnataka Rajyotsava. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.