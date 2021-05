Traitement COVID-19: le cocktail d’anticorps de Roche expliqué; pourquoi il est approuvé en Inde

Le cocktail d’anticorps devrait être administré chez les patients présentant un risque élevé de développer une forme sévère d’infection au COVID-19.

La semaine dernière, la société pharmaceutique Roche India a reçu des approbations pour l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de la Central Drugs Standards Control Organization (CDSCO) pour le cocktail d’anticorps à utiliser dans le traitement de l’infection à coronavirus. Le cocktail d’anticorps peut désormais être importé en Inde et commercialisé et distribué via un partenariat stratégique avec Cipla. Il est à noter que les approbations sont arrivées à un moment où l’Inde est confrontée quotidiennement à un tsunami de cas de COVID-19. L’idée est d’aider les personnes infectées à obtenir un traitement avant que les conditions ne s’aggravent et ne se transforment en risque élevé.

L’ancien président américain Donald Trump a également pris ce traitement lorsqu’il a été infecté par le virus. Avec une augmentation significative du nombre de patients infectés par le COVID-19 en Inde, les responsables de la santé envisagent maintenant d’administrer le cocktail d’anticorps.

Quel est le cocktail d’anticorps?

Deux anticorps combinés, le casirivimab et l’imdevimab, ont été pris en compte dans la fabrication de ce cocktail d’anticorps. Ceci est utilisé pour le traitement des patients à haut risque ayant un impact COVID-19 léger à modéré. Roche a déclaré que ces deux anticorps neutralisants ont été conçus de manière à bloquer la fixation du virus ainsi que son entrée dans les cellules humaines.

Ils ont été conçus pour contrer le pic de protéine du SRAS-CoV-2 et réduiront le risque de perdre «la puissance de neutralisation contre les nouvelles variantes émergentes».

Qui peut prendre le cocktail d’anticorps?

Selon la société, les adultes atteints d’infections virales légères à modérées peuvent prendre ce traitement. Ceux qui sont âgés de plus de 12 ans peuvent également être considérés car ils pèsent plus de 40 kg. Le cocktail d’anticorps devrait être administré chez les patients présentant un risque élevé de développer une forme sévère d’infection au COVID-19. La société estime que le traitement peut aider «de manière significative» ces patients avant que leur infection ne s’aggrave.

Parmi les patients à haut risque, ceux qui ont plus de 60 ans ou qui ont des maladies concomitantes comme les maladies pulmonaires chroniques ou cardiovasculaires, les maladies rénales, le diabète sont considérés.

Comment le cocktail d’anticorps est-il administré?

Une dose combinée de 1 200 mg (600 mg de chaque médicament) a été approuvée pour l’administration. Cela peut être perfusé par voie intraveineuse ou par voie sous-cutanée. Le cocktail d’anticorps doit être conservé entre 2 ° C et 8 ° C.

Quelle est son efficacité?

La société, selon un rapport de l’IE, a déclaré que le grand essai mondial de phase 3 mené auprès de 4567 patients atteints de coronavirus à haut risque qui n’étaient pas hospitalisés, le critère principal du traitement a été atteint. Les résultats ont montré une réduction significative du risque d’hospitalisation. La société a également affirmé que le risque de décès avait également été réduit de 70% par rapport au traitement placebo. L’utilisation du casirivimab et de l’imdevimab a également réduit la durée des symptômes.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.