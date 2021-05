Traitement Covid-19: le cocktail d’anticorps de Roche maintenant disponible pour traitement en Inde

Le produit sera livré aux hôpitaux à travers le pays via le réseau de distribution que Cipla a créé en Inde.

Après avoir reçu les approbations nécessaires pour une utilisation d’urgence, le cocktail d’anticorps de Roche est désormais disponible en Inde pour le traitement des patients souffrant d’une infection à Covid-19. Auparavant, Roche India et Cipla Limited ont annoncé le déploiement de ce cocktail d’anticorps à utiliser dans le traitement Covid-19 alors que les cas viraux augmentaient en Inde. Le 24 mai, la société a poussé le premier lot de mélange Casirivimab et Imdevimab (communément appelé cocktail d’anticorps), tandis que le deuxième lot sera disponible à la mi-juin.

Selon Roche India, il y a 1 paquet de lakh du cocktail d’anticorps et un paquet devrait bénéficier à deux patients Covid-19. Par conséquent, la société s’attend à ce que jusqu’à 2 patients puissent en bénéficier. Le produit sera livré aux hôpitaux à travers le pays via le réseau de distribution que Cipla a créé en Inde.

Il est à noter que deux anticorps combinés, le casirivimab et l’imdevimab, ont été pris en compte dans la fabrication de ce cocktail d’anticorps. Ceci est utilisé pour le traitement des patients à haut risque ayant un impact COVID-19 léger à modéré. Roche a déclaré que ces deux anticorps neutralisants ont été conçus de manière à bloquer la fixation du virus ainsi que son entrée dans les cellules humaines. De nombreux pays, dont les États-Unis et certains en Europe, ont également envisagé ce plan de traitement pour les patients atteints de Covid-19.

V Simpson Emmanuel, directeur général et PDG de Roche Pharma India, a déclaré que la société s’était engagée à soutenir les efforts en cours pour lutter contre la pandémie et à atténuer la deuxième vague de Covid-19 qui s’est avérée plus meurtrière que la première. . «Nous sommes optimistes sur le fait que la disponibilité de Cocktail Anticorps (Casirivimab et Imdevimab) en Inde peut aider à minimiser l’hospitalisation, alléger le fardeau des systèmes de santé et jouer un rôle clé dans le traitement des patients à haut risque avant que leur état ne s’aggrave», a-t-il déclaré.

Selon la société, les adultes qui ont présenté une gamme d’infections virales légères à modérées peuvent prendre ce traitement avec ceux qui sont âgés de plus de 12 ans. Cependant, dans le cas des enfants / adolescents, leur corps doit peser plus de 40 kg. «Il a été démontré qu’il aide ces patients à haut risque avant que leur état ne s’aggrave, ce qui réduit le risque d’hospitalisation et de décès de 70% et réduit la durée des symptômes de quatre jours», a déclaré Roche dans une note de presse.

Pendant ce temps, des approbations pour une dose combinée de 1 200 mg (600 mg de chaque médicament) ont été données pour l’administration chez les patients. Cela peut être perfusé par voie intraveineuse ou par voie sous-cutanée. Le cocktail d’anticorps doit être conservé entre 2 ° C et 8 ° C.

