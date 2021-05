Traitement des champignons noirs Les médecins de prévention de la mucormycose disent au bleu de méthylène tout ce que vous devez savoir

L’humidificateur et la pipette d’oxygène contaminés par la moisissure sont également à blâmer pour les cas de champignons noirs. (Source de la photo: PTI)

Champignon noir: L’Inde étant au milieu de la deuxième vague de coronavirus, elle est confrontée à un autre défi sous la forme de mucormycose, communément appelée champignon noir. Les cas de mucormycose chez les patients positifs à Covid-19 sont en augmentation et certains États et territoires de l’Union l’ont déjà déclarée épidémie. Il y a eu des cas de noir pendant la première vague également, mais les experts estiment que l’augmentation du nombre de cas de champignons noirs cette fois-ci est principalement due à l’utilisation illimitée de stéroïdes pendant le traitement, à une population nombreuse avec un diabète mal contrôlé et à l’utilisation d’oxygène industriel ou concentrateurs d’oxygène de manière insalubre en grand nombre.

Qu’est-ce qui a conduit à une augmentation soudaine des cas de mucormycose ou de champignon noir?

La flambée exponentielle du nombre d’infections à coronavirus cette année a conduit à une demande d’oxygène médical bien au-delà de l’offre. Pour cette raison, de nombreuses personnes ont dû utiliser des concentrateurs industriels d’oxygène ou d’oxygène.

Selon Dr Ajay Mohan Agarwal – un médecin senior avec environ trois décennies d’expérience – la montée soudaine des cas de champignons noirs semble être due à l’utilisation répandue d’oxygène industriel et d’humidificateurs. Il a dit que les personnes sous oxygénothérapie dans l’unité de soins intensifs (USI) sont plus sujettes à l’infection par le champignon noir.

Le Dr Agarwal a déclaré que les sources de mucormycose, communément appelées champignons noirs, sont très largement disponibles dans notre environnement. «Mais ce sont des saprophytes et les humains n’ont généralement jamais eu de danger de leur part, sauf lorsque l’immunité d’une personne est très faible pour quelque raison que ce soit. Par exemple, lorsqu’un patient prend des stéroïdes, souffre de diabète incontrôlé ou de certaines conditions pathologiques; il affaiblit le système immunitaire. Dans ces cas, la mucormycose peut attaquer notre corps comme une infection opportuniste. »

COVID-19: Les États ignorent la recommandation de l’OMS sur l’ivermectine, voici ce que le médecin qui a écrit un livre blanc sur le médicament a à dire

«Après la crise soudaine de l’oxygène médical, la plupart des patients n’avaient d’autre choix que d’utiliser l’oxygène industriel. L’oxygène industriel n’est pas la forme la plus pure et cela pourrait avoir provoqué un pic soudain dans les cas de champignon noir. Deuxièmement, la plupart du temps, nous avons constaté qu’au lieu d’utiliser de l’eau distillée, les gens utilisent de l’eau du robinet dans les débitmètres des bouteilles d’oxygène et des concentrateurs d’oxygène, et par conséquent, ce champignon parvient à atteindre l’intérieur de notre corps à travers l’eau contaminée. L’humidificateur et la pipette d’oxygène contaminés par la moisissure sont également à blâmer », a déclaré le médecin.

Qu’est-ce que le bleu de méthylène?

Le bleu de méthylène (MB) est utilisé comme antiseptique pour guérir les plaies depuis des lustres. Le bleu de méthylène a été initialement utilisé comme médicament antipaludique et il a une activité antifongique car il a le mécanisme de réduction redox dans les mitochondries.

Pour les non-initiés, le bleu de méthylène a été prescrit aux patients Covid sous forme sous-linguale et nébulisée lors de la première vague par certains médecins. Compte tenu de son faible coût, il a également été considéré comme un régime viable pour les pays en développement comme l’Inde dans le traitement des patients symptomatiques et comme médicament prophylactique pour la population vulnérable.

Selon Dr Wasim Ghori – Médecin consultant et diabétologue basé à Bombay et associé – Royal Society of Public Health, Royaume-Uni – Le bleu de méthylène est utilisé pour traiter la méthémoglobinémie, une condition dans laquelle le sang perd sa capacité à transporter l’oxygène à travers le corps.

«MB est à action rapide, a une forte action anti-fibrotique et est considéré comme un médicament approuvé de choix pour la méthémoglobinémie. Les patients Covid présentent une ressemblance avec la méthémoglobinémie. Covid-19 provoque une hypoxie silencieuse dans laquelle les patients malgré une faible saturation en oxygène (SpO2) ne présentent aucun symptôme clinique de dyspnée. Celles-ci dégénèrent rapidement en une tempête de cytokines et le patient entre dans la phase irréversible de détresse respiratoire. Compte tenu des similitudes dans les présentations cliniques, les médecins ont commencé à l’utiliser. Cependant, ils ont arrêté de prescrire MB pour le traitement Covid en l’absence d’essais cliniques et de données prouvant l’efficacité de MB dans le traitement de Covid-19. » Le Dr Ghori a déclaré à Financial Express Online.

Comment le bleu de méthylène peut-il prévenir la mucormycose ou le champignon noir?

Le Dr Ajay Mohan Agarwal a déclaré que quelques gouttes de bleu de méthylène dans l’humidificateur, le pot hydratant ou les concentrateurs à travers lesquels passe l’oxygène peuvent contrôler presque tous les types de contamination, y compris la mucormycose, présentes dans l’oxygène.

«Le champignon noir est maintenant devenu épidémique et il est donc très important de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher de se propager. Nous devons inventer de nouvelles méthodes basées sur nos expériences passées si nous voulons contrôler cette maladie.

Champignon jaune: symptômes, risques, causes, traitement et en quoi il est différent du champignon noir et blanc – tout ce que vous devez savoir

Le Dr Agarwal estime qu’il y a des chances négligeables que le bleu de méthylène utilisé dans le processus puisse atteindre les poumons et provoquer tout type d’effet nocif. «Je dis cela parce que la concentration est si faible qu’elle n’aura aucun effet secondaire. De plus, je demande au gouvernement de mener des essais au plus tôt afin que nous puissions contrôler la propagation de la maladie. »

Faisant écho aux mêmes sentiments, Dr Raj Kumar Singh – virologue principal et ancien directeur de l’Institut indien de recherche vétérinaire (IVRI) – a déclaré que le bleu de méthylène avait le mécanisme de détruire les mitochondries du champignon et pouvait donc nous aider à contrôler la mucormycose ou le champignon noir.

«Tout comme le corps humain, ce champignon noir a aussi des mitochondries. Les mitochondries sont considérées comme la centrale électrique de toute cellule. Maintenant, ce bleu de méthylène a le mécanisme pour détruire les mitochondries et peut donc aider à prévenir la croissance des champignons. Il ne fait donc aucun doute que le bleu de méthylène peut nous aider à contrôler la mucormycose ou champignon noir – qui a maintenant été déclarée épidémique dans plusieurs États. En tant que microbiologiste, je peux le dire avec certitude. Mais alors les médecins doivent étudier dans quelle quantité ce bleu de méthylène doit être utilisé. D’après mes connaissances empiriques, quelques gouttes ne devraient pas être un problème. Mais je le répète encore, une étude appropriée devrait être faite au plus tôt afin qu’elle puisse être utilisée pour empêcher la propagation de ce champignon potentiellement mortel », a déclaré l’ancien directeur de l’IVRI.

Le Dr Ghori a déclaré que les patients Covid qui sont continuellement sous oxygène sont souvent confrontés à une mucormycose ou à un champignon noir, ce qui serait évité en ajoutant une solution de bleu de méthylène dans l’humidificateur à oxygène.

«Selon la théorie de l’infection hospitalière de la mucormycose chez les patients Covid par des spores fongiques opportunistes, certaines directions d’hôpitaux et certains cliniciens utilisent des purificateurs d’air et d’oxygène secs, surveillent de près les niveaux de sucre et utilisent judicieusement les stéroïdes. L’oxygène sec est utilisé parce que l’eau et l’humidité sont quelques-unes des raisons de la mucormycose. Il y a des hôpitaux utilisant du bleu de méthylène pour les bouteilles d’humidificateur à oxygène et des lavages nasaux salins isotoniques deux fois par jour pour tous les patients admis au Covid, ainsi que de surveiller strictement le taux de sucre dans le sang et d’utiliser des stéroïdes austères.

Il a également déclaré que de grands essais cliniques prouvant l’efficacité du bleu de méthylène dans la prévention et le traitement du champignon noir de la mucormycose sont la voie à suivre.

Commentant les médecins suggérant l’utilisation du bleu de méthylène pour prévenir la mucormycose, Dr Anant Bhan, chercheur dans les domaines de la santé mondiale et des politiques de santé et ancien président de l’Association internationale de bioéthique, a déclaré à Financial Express Online que si une partie de la communauté médicale croit fermement que ce médicament peut aider, une étude doit être menée en priorité.

«Lorsque des médecins individuels partagent leurs expériences, c’est anecdotique. Cela ne constitue pas une preuve. Les preuves doivent provenir d’études de haute qualité de divers essais contrôlés randomisés. Donc, si une partie de la communauté médicale croit fermement en quelque chose, la réponse simple est de mener une étude de bonne qualité et de le démontrer. Peut-être être le premier au niveau du laboratoire à comprendre quelle proportion de bleu de méthylène peut inhiber la croissance des champignons. Et puis il devrait être testé cliniquement en priorité », a déclaré le Dr Bhan.

